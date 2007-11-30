Украинский культурный фонд учредил новую награду Знак Святого Архангела Михаила, под номером 1 получит известный певец Майкл Джексон.

Знак Святого Архангела Михаила, под номером 1 получит известный певец Майкл Джексон.

Время проведения пресс-конференции - 30 ноября 2007 года.

Место проведения пресс-конференции - ул. Хрещатик 4, УНИАН. Начало в 12:30.

Украинский культурный фонд и компания «Акула мьюзик» выступили организаторами ежегодной церемонии награждения почетным знаком Святого Архангела Михаила. Церемония будет проводиться ежегодно. Почетным знаком будут награждаться знаменитости, чей вклад в развитие мировой культуры, науки и искусства можно считать весомым и вечным. Определять номинантов будет жюри Украинского культурного фонда, куда вошли авторитетные представители различных областей культуры, духовности и искусства.

Это:

Влад Багинский - президент украинского культурного фонда

Андрей Бенкендорф (председатель оргкомитета) – известный кинорежиссер

Лолита Милявская (член оргкомитета) – певица

Борис Новожилов (член оргкомитета) – директор детского центра Артек

Олег Пинчук (член оргкомитета) – художник

Егор Бенкендорф (член оргкомитета) – телевизионный продюсер

Роман Виктюк (член оргкомитета) – театральный режисер

Алексей Дивеев-Церковный – член оргкомитета, телеведущий

Первым, кто получит почетный знак Святого Архангела Михаила будет известный певец и общественный деятель Майкл Джексон. Он получает награду за вклад в мировую культуру и благотворительность. Номинантом на почетный знак номер два является известный актер Роджер Мур.

Украинский культурный фонд создан с целью поддержки талантливой украинской молодежи, популяризации имени Украины в мире и развития благотворительности в Украине. Фонд является организатором церемонии награждения почетным знаком Святого Архангела Михаила, которая будет проходить ежегодно в международном детском центре «Артек». Партнером Украинского культурного Фонда в сфере благотворительности является Международный Благотворительный Фонд «Украина 3000», который с 2001 широко известен реализацией общественно важных проектов и программ в области истории и культуры, духовности и образования, содействия гармоничному развитию человека и окружающего мира, охраны материнства и детства, возрождения и популяризации традиций благотворительности в Украине.

Почетный знак Святого Архангела Михаила представляет собой шестнадцатиконечную звезду, выполненную из платины и украшенную тридцатью семью бриллиантами и восемью рубинами. Этот знак сделан во славу Святого Архангела Михаила – покровителя земли нашей, вождя воинства Господнего, главного борца против беззакония и всякого зла. Защитника Веры, низвергшего Диавола.

На пресс-конференции будут присутствовать:

Влад Багинский - президент украинского культурного фонда

Андрей Бенкендорф (председатель оргкомитета) – известный кинорежиссер

Лолита Милявская (член оргкомитета) – певица, телеведущая

Олег Пинчук (член оргкомитета) – художник

Егор Бенкендорф (член оргкомитета) – телевизионный продюсер

Ведущий пресс-конференции – Алексей Дивеев-Церковный