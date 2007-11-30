Депутаты от НУ-НС требуют возбудить уголовное дело в связи с изъятием их имущества во время акции возле КГГА

Народные депутаты из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир АРЬЕВ и Кирилл КУЛИКОВ обратились в прокуратуру Шевченковского района столицы с требованиями возбудить уголовное дело в связи с незаконным изъятием их личного имущества во время акции возле Киевской городской государственной администрации.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Народный депутат В.АРЬЕВ сообщил, что вчера во время проведения художественно-просветительского мероприятия с демонстрацией документального фильма “Земля в иллюминаторе” случился досадный инцидент. В частности, под стенами КГГА, по инициативе общественной организации “Я – киевлянин”, демонстрировался фильм о деятельности нынешнего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. В.АРЬЕВ отметил, что о проведении этой акции предварительно была поставлена в известность Киевская городская государственная администрация. Несмотря на это, отметил он, 20 неизвестных лиц с применением грубой физической силы демонтировали палатку активистов организации “Я – киевлянин” и изъяли аппаратуру, с помощью которой демонстрировался фильм. В.АРЬЕВ отметил, что аппаратура, которая принадлежит непосредственно ему и К.КУЛИКОВУ, была загружена в автомобиль марки “Газель” белого цвета с государственным номером АА 6954ЕВ.

В.АРЬЕВ заявил, что аппаратуру отобрали по команде представителей столичной власти. “Это бесстыдное и нахальное действие представителей киевской власти”, - сказал он.

В свою очередь, К.КУЛИКОВ заявил, что изъятие аппаратуры происходило под непосредственным руководством представителей отдела КГГА по благоустройству и заместителя председателя КГГА по вопросам внутренней политики Владимира ГОЛОВАЧА. Он отметил, что, прикрываясь документами, выданными подразделениями КГГА, неизвестные лица нарушили действующее законодательство.

К.КУЛИКОВ напомнил, что проведение акции может быть запрещено исключительно по решению суда, однако такого решения представители действующей власти не имели.

Кроме того, К.КУЛИКОВ отметил, что такие незаконные действия подпадают под действие статей 170 (препятствование законной деятельности общественных организаций) и 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса Украины.

Как доказательство на пресс-конференции депутаты продемонстрировали видеозапись инцидента. На пленке четко зафиксировано как неизвестные лица изымают аппаратуру и загружают ее в автомобиль, возле которого стоял заместитель председателя КГГА по вопросам внутренней политики В.ГОЛОВАЧ и никак не реагировал на заявления активистов организации “Я, – киевлянин” о незаконности таких действий.