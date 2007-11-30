Украинский культурный фонд на будущей неделе в Киеве вручит Майклу Джексону за благотворительность орден Архангела Михаила

Украинский культурный фонд и компания “Акула мюзик” учредили новую ежегодную награду - знак Святого Архангела Михаила.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украинского культурного фонда Влад БАГИНСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, почетным знаком будут награждаться знаменитости, чей вклад в развитие мировой культуры, науки и искусства можно считать весомым, а также лица, занимающиеся благотворительностью.

“Эта награда непростая. Она несет добро, силу Духа и освящена Церковью”, - сказал В.БАГИНСКИЙ.

По его словам, цель этого ордена - привлечь внимание меценатов, людей, которые смогут помочь детским домам и больным детям, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

В.БАГИНСКИЙ также сообщил, что на будущей неделе в Киев на благотворительный прием приедет известный певец, благотворитель Майкл ДЖЕКСОН, который будет первым, кто получит почетный знак Святого Архангела Михаила. Он отметил, что средства, пожертвованные М.ДЖЕКСОНОМ, будут переданы Благотворительному фонду “Украина - 3000”, который будет контролировать их распределение.

Кроме этого, В.БАГИНСКИЙ отметил, что номинантом на почетный знак в следующем году является известный актер Роджер МУР. Также он добавил, что определять ежегодных номинантов будет жюри Украинского культурного фонда, в которое вошли представители культуры, духовности и искусства.

По словам В.БАГИНСКОГО, орден имеет форму шестнадцатиугольнрой звезды, изготовленной из платины и украшенной тридцатью семью бриллиантами и восьмью рубинами. Знак изготовлен во славу Святого Архангела Михаила – покровителя украинской земли.

В свою очередь присутствующая на пресс-конференции певица, телеведущая Лолита МИЛЯВСКАЯ отметила, что орден будет служить авансом для мецената, который сможет пожертвовать средства для того, чтобы спасти чью-то жизнь. Она также выразила надежду, что это событие сможет привлечь внимание украинских меценатов, которые готовы вкладывать средства в благотворительность.

По ее словам, ни одна копейка из этих средств не будет использована не по назначению.

***Украинский культурный фонд ставит целью поддержание талантливой молодежи, популяризации Украины в мире и развитие благотворительности в Украине. Фонд является организатором церемонии награждения почетным знаком Святого Архангела Михаила, которая ежегодно будет проходить в международном детском центре “Артек”. Партнером Украинского культурного фонда в сфере благотворительности является Международный благотворительный фонд “Украина - 3000”.