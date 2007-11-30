“Международная амнистия” презентовала интернет-портал с информацией о случаях расизма и ксенофобии в Украине

В сети Интернет создан портал, посвященный документированию случаев расизма и ксенофобии в Украине.

Об этом сообщила исполнительный директор “Международной амнистии в Украине” Антонина ТАРАНОВСКАЯ во время круглого стола "Внедрение стандартов документирования случаев расизма и ксенофобии - первый шаг к решению проблемы" в агентстве УНИАН.

По ее словам, на портале xenodocuments.org.ua “Международная амнистия” будет собирать и отображать информацию о проявлениях расизма, ксенофобии и межнациональной нетерпимости в Украине, а также сообщать о возможных способах противодействия этим явлениям, о механизмах отстаивания прав человека и защиты жертв дискриминации.

“Отсутствие фактов (документирования случаев ксенофобии и расизма – УНИАН) не дает возможности достичь того, чтобы власть признала существование такой проблемы на высшем уровне и начала разрабатывать стратегию противодействия”, - заявила А.ТАРАНОВСКАЯ.

В режиме “Факты” на портале собрана стандартизированная информация о конкретных случаях нетерпимости, в частности, сообщения, касающиеся проявлений расизма и ксенофобии, проявлений вражды, факты правоприменения, просветительства и противодействия расовой дискриминации.

В режиме “Нормы” подается информация о национальных и международных стандартах в области прав человека вместе с анализом правоприменительной практики.

Как сообщила А.ТАРАНОВСКАЯ, портал будет нужен прежде всего общественным организациям, которые интересуются указанной проблематикой, журналистам и представителям власти.

Ресурс создан при поддержке Международного фонда “Возрождение”.