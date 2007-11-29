Метанол – смертоносный яд в нашем быту

Представляем к рассмотрению информацию, которая не должна остаться без Вашего внимания. Речь идет о продукте – стеклоомывающие антизамерзающие автомобильные жидкости. К сожалению, на сегодняшний день в Украине нет отечественных ГОСТов и зарубежных общегосударственных стандартов, которые регламентировали бы требования к составу стеклоомывающих антизамерзающих автомобильных жидкостей. По этой причине отечественные производители выпускают данный продукт в лучшем случае по самостоятельно разработанным техническим условиям (ТУ), в состав которых зачастую используются сомнительные технические спирты. На одном из них мы и намерены сосредоточить Ваше внимание.

Справка из действующих в Украине «Общих санитарных правил при работе с метанолом», утвержденных Заместителем Главного государственного санитарного врача СССР А.И.Заиченко 18.07.1986г №4132-86.

Метанол (метиловый спирт) – сильный и опасный для человека яд, который проникает в организм при вдыхании воздуха, насыщенного его парами, и даже через кожу. Если его концентрация на один кубический метр превышает 5 граммов, попадая в организм, метанол сильно поражает нервную и сосудистую системы. Особо активно он воздействует на зрительный нерв и сетчатую оболочку глаза, что может привести к пожизненной слепоте. Метиловый спирт нарушает окислительные процессы и кислотно-щелочное равновесие в клетках и тканях. В результате этого наступает ацидоз. Кроме того, метанол обладает кумулятивными свойствами, т.е. его продукт накапливается в организме, создавая опасную смертельно концентрацию. Отравление метиловым спиртом в ряде случаев заканчивается смертью. Наиболее легкая форма отравления характеризуется наличием головной боли, общей слабостью, недомоганием, ознобом, тошнотой, рвотой. Вот почему опасен для жизни не только метанол, но и жидкости, содержащие этот яд даже в сравнительно небольшом количестве.

П. 21 указанных правил запрещает выпуск продуктов, применяемых в быту и выпускаемых в торговую сеть, в состав которых входит метанол.

Неутешительная статистика в России: отравления метиловым спиртом, по данным ФГУ «Научно-практический токсикологический центр» Росздрава, составляют от 0,1% до 0,5% от всех госпитализированных, летальность составляет – от 23% до 100% случаев. В Украине официальные исследования пока не проведены.

В развитых странах Западной Европы уже более полувека введен запрет на применение метанола в быту.

Сведения о статусе метанола в соседних с Украиной республиках.

1. Постановление Министерства Здравоохранения республики Беларусь №52 от 30.07.2002г.

«В целях уменьшения влияния на организм человека сильнодействующих ядовитых веществ (метанол), а также в связи с запретом в Российской Федерации (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №4 от 25.05.2002г) и руководствуясь законом Республики Беларусь «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» ПОСТАНОВЛЯЕТСЯ:

Запретить с 01.08.2002 года производство, ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь низкозамерзающих стеклоомывающих автомобильных жидкостей, содержащих метанол…»

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации №47 от 11.07.2007г «О прекращении использования метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом».

«Запрещается организациям, осуществляющим деятельность по производству и реализации средств по уходу за автотранспортом, в том числе стеклоомывающих жидкостей, использовать метанол при их производстве, а также продажу населению указанных средств, содержащих метанол.»

Как мы видим, в соседних Республиках активно ведется борьба за здоровье нации.

Откуда к нам пришла метаноловая чума?

Основные предприятия-производители метилового спирта сосредоточены в России. В этом году они глобально расширили рынок сбыта, увеличив экспорт метанола в Украину.

Уважаемые господа, в Ваших силах проинформировать общественность о катастрофических масштабах пагубного воздействия метанола на здоровье человека. Здравый смысл наконец-то должен взять верх над коммерческим интересом и содержащие опасный яд омыватели для стекол должны быть изъяты из продажи.

Последние новости: 23.11.2007г в г. Рубежное Луганской области службой УБОПа МВД Украины возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства с использованием метилового спирта…. (подробности на Конференции).

Докладчики:

Доктор технических наук, Профессор,

Заслуженный изобретатель Украины,

Лауреат государственной премии Украины,

Декан факультета Технологий бродильных и хлебопекарных производств ШИЯН

Национального Университета Пищевых технологий Петр Леонидович

Доктор технических наук,

Заслуженный работник промышленности Украины,

Академик Украинской Технологической Академии,

Директор Украинского научно-исследовательского института ОЛИЙНИЧУК

спирта и биотехнологии продовольственных продуктов Сергей Тимофеевич

Заместитель главы Концерна “Укрспирт»

Кандидат технических наук СОСНИЦКИЙ

Академик Украинской технологической академии Виталий Владимирович

Представитель УБОПа МВД Украины