Украина может потерять грант в размере 150 млн. дол., если не внедрит заместительную терапию для наркозависимых - ООН

Специальный посланник Генерального секретаря ООН по вопросам ВИЧ/СПИД в Восточной Европе Ларс КАЛЛИНГС заявил, что в случае, если Украина не выполнит взятые на себя обязательства перед Глобальным фондом о внедрении программ заместительной терапии метадоном для наркозависимых, она может потерять внешнее финансирование программ профилактики и лечения в размере 150 млн. долларов.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Правительство должно поддержать реализацию программы заместительной терапии метадоном. Если этого не произойдет, до конца этого года Украина может потерять грант на сумму 151 млн. дол. от Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом”, - сказал он.

Л.КАЛЛИНГС выразил обеспокоенность ситуацией в Украине относительно роста ВИЧ-инфицированных. “Украина должна сделать решительные шаги для того, чтобы быть способной противостоять эпидемии”, - сказал он.

По словам Л.КАЛЛИНГСА, для того, чтобы остановить рост количества ВИЧ-инфицированных, Украина должна провозгласить борьбу с ВИЧ/СПИДом национальным приоритетом. “Независимо от политических проблем, Украине нужно объединиться для преодоления этой эпидемии. Сейчас недостаток координации в Украине является наибольшей преградой для эффективного реагирования”, - отметил он.

В свою очередь, председатель Тематической группы ООН по ВИЧ/СПИДу, доктор Гундо ВАЙЛЕР отметил, что поскольку метадон в Украине не производится, необходима лицензия на ввоз его в Украину.

“Эта лицензия должна быть предоставлена Комиссией по контролю наркотиков в Украине, а мы сейчас еще не имеем такой лицензии”, - добавил он.

Кроме того, Л.КАЛЛИНГС отметил, что в Украине сейчас наибольшая эпидемия СПИДа в Европе. “Если распространение ВИЧ не снизится на протяжении последующих трех лет, я боюсь, что в Украине разовьется первая генеральная эпидемия СПИДа в Европе”, - сказал он.

Л.КАЛЛИНГС также отметил, что за первые 10 месяцев этого года было официально зарегистрировано 14 тыс. 480 новых случаев инфицирования среди граждан Украины, или 48 случаев инфицирования ежедневно по сравнению с 43 случаями в 2006 году.

Как указывалось на пресс-конференции, в соответствии с национальными расчетами, более 377 тыс. 600 человек живут с ВИЧ в Украине, но официально зарегистрировано лишь 119 тыс. случаев.

Кроме того, количество людей, получающих антиретровирусную терапию (АРТ), возросло более, чем на 2 тыс. и превышает сейчас 7 тыс. Однако разрыв между потребностью и спросом на лечение увеличивается: в 2010 году в АРТ будут нуждаться 50 тыс. человек, или они умрут от СПИДа.

Как сообщал УНИАН, Украина и Глобальный фонд по вопросам борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в августе 2007 года подписали соглашение о финансировании новой программы противодействия ВИЧ/СПИДу в Украине на 2007-2012 годы в объеме 150 млн. дол.

Перед этим Украина взяла на себя обязательство перед Глобальным фондом о внедрении программ заместительной терапии метадоном для наркозависимых.