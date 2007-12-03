В преддверии новогодних праздников официальная дилерская сеть Subaru предлагает приобрести автомобиль Legacy 2,5 по акционной цене

C 26 ноября по 31 декабря в автосалонах официальной дилерской сети Subaru цена на автомобиль Legacy с двигателем 2,5 снижена на 7000 грн. от розничной цены (с НДС). Теперь стоимость Subaru Legacy 2,5 в стандартной комплектации составляет 171500 грн.

Subaru Legacy 2,5 комплектуется обновленным двигателем мощностью 173 л.с., с увеличенным крутящим моментом, который составляет 227НМ/4400 об.мин, и характеризуется сниженными показателями расхода топлива. Теперь водителям Legacy 2,5 потребуется около 12 литров бензина, чтобы проехать 100 км по городу, а за городом – около 7 л (с механической коробкой переключения передач). Все версии автомобиля соответствуют стандарту Euro 4.

Базовая комплектация этого автомобиля включает центральный замок, иммобилайзер, стеклоподъемники с электроприводом, зеркала заднего вида с электроприводом, электроскладываемые зеркала, подогрев зеркал заднего вида, подогрев зоны щеток стеклоочистителей, 2-х зонный климат-контроль, круиз-контроль, 4 подушки безопасности со шторочной подушкой, ABS, EBD (система распределения тормозных усилий), стекла с УФ-фильтром, стереосистему с CD-чейнджером на 6 дисков, 17-ти дюймовые легкосплавные диски. Также все модели Legacy 2,5 оснащены фирменной системой полного привода Subaru - Symmetrical AWD и горизонтально-оппозитным двигателем Boxer. Автомобиль доступен как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Пресс-служба «Субару Украина»

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