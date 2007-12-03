Providence Equity Partners инвестирует более $200 миллионов в компанию «ВОЛЯ»

Киев, Украина, 3 декабря 2007 года – Компания SigmaBleyzer объявила сегодня о том, что Providence Equity Partners, один из ведущих в мире фондов прямых инвестиций, специализирующийся на инвестициях в сфере медиа и телекоммуникаций, инвестирует более $200 миллионов в компанию «ВОЛЯ». Компания «ВОЛЯ» – ведущий украинский телекоммуникационный провайдер, предоставляющий услуги кабельного ТВ и высокоскоростного Интернета, которая находится под управлением UGF III, одного из фондов прямых инвестиций компании SigmaBleyzer. На сегодня это одно из самых крупных вложений западного фонда прямых инвестиций в украинское предприятие, что наглядно иллюстрирует интерес западных инвесторов к украинским компаниям. Предполагается, что сделка будет завершена в декабре 2007 года.

«Нам очень приятно, что нашим партнером стала компания Providence, один из ведущих фондов прямых инвестиций и один из крупнейших и наиболее опытных инвесторов в медийные и коммуникационные компании в мире», - отметил Майкл Блейзер, президент и СЕО SigmaBleyzer. «Это естественный шаг вперед для «ВОЛИ», SigmaBleyzer и других акционеров. SigmaBleyzer будет продолжать играть активную роль в развитии украинского кабельного сектора, и мы безусловно ожидаем поддержки со стороны Providence в дальнейшей эволюции компании «ВОЛЯ», как лидера украинского рынка кабельного ТВ и высокоскоростного Интернета. Кроме того, мы убеждены в том, что привлечение международных инвесторов такого высокого уровня, как Providence, окажет положительное влияние на экономику и инвестиционный климат Украины и будет способствовать дальнейшему укреплению имиджа Украины, как важной страны для инвестиций».

«Наша компания считает своей важнейшей задачей оказание высококачественных телекоммуникационных услуг и обеспечение высокого уровня обслуживания и поддержки наших абонентов», - отметил Сергей Бойко, президент компании «ВОЛЯ». «Мы убеждены, что Providence, будучи одним из ведущих инвесторов в сфере кабельных технологий, поможет предложить нашим абонентам услуги еще более высокого качества как в Киеве, так и в других городах Украины».

«Это уже седьмая крупная инвестиция нашей компании в этот сектор в Европе и вторая в Восточной Европе, где растет спрос на высокотехнологичное телевидение и высокоскоростной доступ в Интернет», - отметил Джонатан М. Нельсон, CEO компании Providence. “Мы считаем, что такие высокопрофессиональные компании, как «ВОЛЯ», являются ключевыми провайдерами телекоммуникационных услуг, обладающими существенным потенциалом для развития и увеличения ценности».

«ВОЛЯ является важным игроком в украинском секторе предоставления информационных и развлекательных услуг», сказал Джон Хан, управляющий директор компании Providence и глава европейского офиса компании. «Мы владеем значительными активами в кабельном секторе по всей Западной Европе и чрезвычайно рады тому, что нам представилась возможность объединить наш опыт, знания и умения с высококлассным бизнесом, созданным руководством компаний SigmaBleyzer и «ВОЛЯ».

Финансовыми советниками SigmaBleyzer выступали Goldman Sachs International и UBS Investment Bank. Финансовым советником со стороны Providence являлась компания Lazard.

О компании Providence Equity Partners Inc.

Компания Providence Equity Partners – один из крупнейших в мире фондов в прямых инвестиций в сфере медиа и телекоммуникаций. Компания Providence управляет прямыми инвестициями на общую сумму около 21 миллиарда долларов США, и с момента основания компании в 1989 г. осуществила инвестиции в более чем 100 компаний, находящихся в более чем 20 странах мира. Среди активов компании такие крупные инвестиции как Bresnan Broadband Holdings, Casema, Com Hem, Digiturk, Education Management Corporation, eircom, Freedom Communications, Hulu, Idea Cellular, Kabel Deutschland, Metro-Goldwyn-Mayer, NexTag, Ono, Open Solutions, PanAmSat, ProSiebenSat.1, Recoletos, TDC, Univision, VoiceStream Wireless, Warner Music Group, Western Wireless и Yankees Entertainment and Sports Network. Штаб-квартира компании Providence расположена в Providence, штат Род-Айленд (США). Офисы компании находятся в Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге и Нью Дели.

***«ВОЛЯ» - ведущий провайдер услуг кабельного телевидения и высокоскоростного доступа в Интернет в Украине. Ее сети охватывают более 900 000 домохозяйств в Украине и обслуживают свыше 700 000 активных пользователей в четырех городах: Киеве, Львове, Алчевске и Черновцах. «ВОЛЯ» предоставляет услуги аналогового и цифрового кабельного телевидения, высокоскоростного доступа в Интернет, а также услуги голосовой связи и дата-центра. Новые виды услуг – «видео по запросу» (VoD) и платные просмотры (PPV) – находятся на стадии разработки и в скором будущем будут предложены пользователям.

«ВОЛЯ» была образована в результате слияния трех отдельных компаний, приобретенных в 1999 и 2000 гг. После приобретения, деятельность этих компаний была объединена под общим брендом «ВОЛЯ»и благодаря внедрению единой системы управления, реструктуризации компании и оптимизации ее деятельности, это позволило сэкономить значительные средства. Несколько существовавших до этого в Киеве разрозненных кабельных сетей были консолидированы и подключены к одной головной цифровой станции, что позволило компании управлять всеми своими услугами и транслировать телевизионный сигнал всем абонентам из одной точки. Такой подход существенно удешевляет стоимость услуг и дает компании серьезное конкурентное преимущество.

Кроме того, компания построила новые магистральные сети и оптико-волоконное кольцо в Киеве, провела полную модернизацию коаксиальной части сети и создала современный компьютеризированный колл-центр для поддержки и обслуживания абонентов.

***Компания SigmaBleyzer работает в Восточной Европе уже более десяти лет и является одним из самых крупных и опытных инвесторов частного капитала в данном регионе. Благодаря хорошо развитой местной инфраструктуре, системе управления, построенной по западному образцу, и знанию местного рынка, SigmaBleyzer создала одну из лучших инвестиционно-банковских организаций в регионе. SigmaBleyzer управляет фондами и специальными инвестиционными компаниями на общую сумму около 1 миллиарда долларов США и с 1994 г. осуществила инвестиции в более чем 80 компаний в Украине.

Управляя группой фондов прямых инвестиций, в настоящее время работающих в Украине, Румынии, Болгарии и Казахстане, SigmaBleyzer использует комбинированную инвестиционную модель, разработанную специально для стран с развивающейся рыночной экономикой. Эта модель основана на одновременном создании ценности на микро- (уровне предприятий) и макроуровне. Благодаря уникальному подходу и активному присутствию в регионе, в котором большинство клиентов компании не смогли бы осуществлять инвестиции самостоятельно, SigmaBleyzer предлагает инвесторам широкий спектр привлекательных инвестиций.

Имея офисы в Киеве, Харькове, Софии, Бухаресте, Астане и в Хьюстоне (штат Техас, США), SigmaBleyzer располагает инфраструктурой, необходимой для успешного управления портфельными компаниями и позволяющей им полностью раскрыть свой потенциал, одновременно увеличивая ценность этих компаний для инвесторов, акционеров, сотрудников, клиентов и других.

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msrudkin@sigmableyzer.com

ВОЛЯ

Алина Сигда

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asigda@volia.com

Providence Equity Partners

Эндрю Коул

+1-415-618-8750

acole@sardverb.com