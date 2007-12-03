Отношения Украины и России в следующем году ухудшатся – экспертный опрос

Отношения Украины и Российской Федерации в следующем году ухудшатся.

Такие результаты экспертного опроса сообщил председатель совета директоров Института политических и социологических исследований им. Т.Г.Шевченко Владимир БОНДАРЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, прогнозируемое ухудшение отношений, по мнению опрошенных экспертов, обусловлено тем, что успешные результаты партии “Единая Россия” на выборах 1 декабря в Государственную Думу Российской Федерации привели к “усилению влияния Президента РФ Владимира ПУТИНА».

Как сказал В.БОНДАРЕНКО, в ходе исследования вырисовывались две крайне противоположные точки зрения экспертов.

По его словам, одна из них принадлежит политологу Владимиру ПОЛОХАЛО, который отметил, что “партия ПУТИНА “Единая Россия” – это та же КПСС, и культ ПУТИНА превзошел уже культ Леонида Брежнева времен застоя, потому усиление России означает значительное ухудшение отношений с Украиной”.

Противоположную точку зрения, сказал В.БОНДАРЕНКО, наиболее ярко выразил народный депутат Украины предыдущих созывов Сергей ПРАВДЕНКО, который отметил, что усиление власти В.ПУТИНА – это улучшение отношений с Украиной, но не сейчас, а только тогда, когда изменится курс Украины.

На вопрос журналистов, какое влияние будет иметь Россия на новосозданную демократическую коалицию в Украине, В.БОНДАРЕНКО ответил, что оно будет очень большим, поскольку не секрет, что свыше 50% промышленности Украины принадлежит российским компаниям. “Россия хочет массово не просто присутствовать в нашей энергетической политике, а уже прикупает структуры, связанные с «Нафтогазом», продает нам газ по любой цене», - добавил он.

По его словам, лидеру БЮТ Юлии ТИМЕШЕНКО как вероятному премьер-министру не удастся вернуть цену на газ на том уровне, который был при ее предыдущем премьерстве, и даже на том уровне, который был при премьерстве Юрия ЕХАНУРОВА.

По мнению В.БОНДАРЕНКО, Россия будет давить на Украину и пытаться таким образом влиять, чтобы спустя некоторое время демократическая коалиция была заменена на коалицию Партии регионов с коммунистами, которая ей больше по нраву.

По его словам, кроме «газового» влияния Россия также будет использовать и «нефтяное» влияние. По его словам, «известно, что 5 из 6-ти нефтеперерабатывающих заводов в Украине принадлежат России».

Относительно дальнейшего развития ситуации в России, по мнению В.БОНДАРЕНКО, фигура нового Президента РФ “не будет иметь большого веса в обществе”. “ПУТИН “убрал” своих возможных конкурентов еще задолго до выборов”, - сказал он.

Как отметил В.БОНДАРЕНКО, многие эксперты прогнозируют, что после завершения своего президентского срока В.ПУТИН возглавит правительственную ветвь власти России.