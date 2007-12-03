Кличко имеет наибольшие шансы стать мэром Киева в случае досрочных выборов – социсследование

Виталий КЛИЧКО имеет наибольшие шансы стать мэром Киева в случае проведения досрочных выборов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА и заместитель директора АМС Алексей ГОЛОБУЦКИЙ, ссылаясь на результаты социологического исследования «Социально-политическая ситуация в Киеве и проблемы города глазами киевлян», проведенного общественной организацией «Социополис».

Согласно результатам исследования, В.КЛИЧКО в случае проведения выборов мэра в ближайшее воскресенье получил бы поддержку 20,5% киевлян, нынешний мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ – 16,7%, экс-мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО – 15,7%, Юрий ЛУЦЕНКО – 11,6%, Николай ТОМЕНКО – 4,9%, Михаил ПОЖИВАНОВ – 2,7%, Юрий КАРМАЗИН и Адам МАРТЫНЮК – по 2,1%, Виктор ПИЛИПИШИН – 1,3%. Василий ГОРБАЛЬ - 1%.

«В целом, мы можем сделать вывод о том, что социально-экономическая и социально-политическая ситуация в столице является достаточно напряженной. А это делает досрочные выборы мэра не только средством повышения эффективности власти, но и необходимым условием снижения социального напряжения», - сказал В.БАЛА.

По его мнению, Верховная Рада должна внести изменения в закон о столице, в котором должна быть предусмотрена норма о проведении выборов мэра в два тура. «Мэром не может стать человек, которого поддержала только третья часть избирателей», - считает В.БАЛА.

Социологическое исследование «Социально-политическая ситуация в Киеве и проблемы города глазами киевлян» проводилось в Киеве с 19 по 21 ноября при участии 1200 респондентов. Статистическая погрешность составляет не более 2,2%.