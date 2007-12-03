Наибольшим доверием среди киевлян пользуются Тимошенко, Кличко, Омельченко и Ющенко – социсследование

Наибольшим доверием среди киевлян пользуются лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО (50%), депутат Киевсовета Виталий КЛИЧКО (43,8%), экс-мэр столицы Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (42,5%) и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО (42,1%).

Такие данные сегодня на пресс-конференции в УНИАН обнародовал директор Института им.Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

По его словам, наибольший уровень недоверия киевляне проявляют к мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ. «В отношении ЧЕРНОВЕЦКОГО наблюдается феномен – мэру города не доверяют 60,4% киевлян, но в то же время, ЧЕРНОВЕЦКИЙ получает наибольшую поддержку – 18,8% - в том случае, если бы выборы мэра города проходили сегодня. И это позволило бы ЧЕРНОВЕЦКОМУ победить на досрочных выборах, если бы они проходили не в два тура», - сказал К.БОНДАРЕНКО.

Согласно результатам исследования, уровень недоверия киевлян к премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ составляет 60% (при уровне доверия 26,8%), к Президенту Украины В.ЮЩЕНКО – 42,6%, к экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО – 37,6% (при уровне доверия 39,7%), к Ю.ТИМОШЕНКО – 36,5%, к Александру ОМЕЛЬЧЕНКО – 32,3%.

Уровень доверия киевлян к Владимиру ЛИТВИНУ составляет 33,8% против уровня недоверия 31,3%.

Институт Горшенина проводил социологическое исследование «Киев: реальная ситуация» с 27 октября по 10 ноября 2007 года в столице при участии 1000 респондентов. Социологическая погрешность составляет 3,2%.