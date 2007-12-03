З 1 по 28 декабря "Дом Мебели" обьявляет конкурс на самую лучшую статью о ДОМЕ МЕБЕЛИ.

28 декабря о 12.00 по адресу: ул. Дружбы Народов, 23 все участники получат поощрительный приз, а победитель - сертификат на 15 тысяч гривен.

Центральный Дом Мебели" на протяжение 23 лет радует своих покупателей, самым широким выбором мебели от ведущих мировых и отечественных производителей.

Помимо мебели в магазине предоставлен широкий выбор декора, который, как нельзя лучше, подходит к предполагаемой мебели, так как уже разработан дизайнерами фабрики-производителя.

Также, кроме мебельной экспозиции, в магазине есть большой выбор аксессуаров для интерьера.

Всю необходимую информацию вы можете узнать по телефону:

8(044)200-00-99, 8(097)437-09-47 Александра

sasha200384@mail.ru