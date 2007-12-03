В Киеве презентован Всеукраинский фестиваль искусств и духовной культуры «Украинское Рождество»

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН состоялась презентация Всеукраинского фестиваля искусств и духовной культуры «Украинское Рождество».

Как сообщил один из организаторов и продюсер фестиваля Кирилл СТЕЦЕНКО, «Украинское Рождество» - это особый художественно-информационный мегапроект, который не только предлагает ежегодно свыше 40 концертов, обрядовых действ, вечеринок, дискотек и презентаций, но его целью также является развитие информационной сети для продвижения общественных мероприятий, которым присущи дух и ценности традиционного украинского Рождества.

По словам продюсера фестиваля, в этом году предлагается только презентационная версия фестиваля, то есть все мероприятия, которые планируются в идеальном варианте фестиваля, не состоятся.

Как сообщил К.СТЕЦЕНКО, ежегодно фестиваль «Украинское Рождество» будет проходить в период от праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы до праздника Сретения, то есть с 4 декабря до 15 февраля.

Фестиваль будет состоять из трех больших частей.

Первая часть - предрождественский период – Пролог, который будет включать в себя три праздника – Екатерины (7 декабря), Андрея (13 декабря) и Варвары (17 декабря). Празднование будет проходить в Киеве в музее им. Ивана Гончара.

К.СТЕЦЕНКО назвал эти праздники «праздниками женской судьбы», поэтому будут соблюдены основные акценты традиции, то есть на 18.00 будут пропускать на мероприятие только девушек и женщин, и только с 20.00 сможет “проникнуть мужской пол”.

Вторая часть будет иметь название Три праздника и будет включать в себя Святое Рождество (7 января), день Святого Василия (13 января), Святое Крещение (19 января).

В рамках второй части состоится также конкурс украинской духовной музыки имени выдающегося украинского композитора Кирилла Стеценко.

Третьим и завершающим этапом фестиваля «Украинское Рождество» станет празднование Сретения. В частности, состоится заключительный концерт в Национальной опере, посвященный 125-летию со дня рождения Кирилла Стеценко.

Фестиваль инициирован Международным фондом им. Кирилла Стеценко, он будет проходить при участии Министерства культуры и туризма, а также при поддержке Секретариата Президента Украины и Национального совета по вопросам культуры и духовности.