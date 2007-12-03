БЮТ оценивает ущерб от незаконно проданных 300 га земли в Днепропетровске в 3 млрд. грн.

Представители БЮТ оценивают ущерб от незаконно проданных 300 га земли в Днепропетровске в 3 млрд. грн. Об этом сообщил народный депутат Украины Гарегин АРУТЮНОВ (БЮТ) сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «с ноября 2006 года по ноябрь 2007 года роздано «бесплатно» около 300 га ценнейшей земли. По самым скромным оценкам, около 3 млрд. грн. город недополучил за неполные два года работы горсовета».

Он отметил, что БЮТ будет добиваться, чтобы земля была возвращена городу и продана на аукционах.

По данным Г.АРУТЮНОВА, земельная и градостроительная комиссии Днепропетровского горсовета принимают незаконные решения, но привлечь их за это к ответственности невозможно из-за отсутствия необходимой законодательной базы. Поэтому БЮТ инициирует установление уголовной ответственности для должностных лиц, которые готовят решения, наносящие вред территориальной общине города.

Кроме того, он сообщил, что решение о проведении аукционов не выполняется более года со дня его принятия. Согласно этому решению, права аренды и собственности на свободный от застройки земельный участок площадью более 50 кв.м должны продаваться на аукционе. В то же время земли площадью один, два, три и даже 60 га продаются за бесценок.

Г.АРУТЮНОВ отметил, что большинство земельных вопросов принимается «коалицией большинства», из которой на 90% состоят земельные комиссии, в то время как ни одна земельная комиссия не имеет представительства БЮТ в ранге главы или заместителя главы комиссии.

Он также сообщил, что для сообщений о земельном «дерибане» создана горячая линия (тел.8 (056) 770-45-54), куда может позвонить каждый, кто стал жертвой незаконных операций с землей.