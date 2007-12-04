Ассоциация поставщиков работ и услуг для госнужд требует возобновления работы Совета предпринимателей при Кабмине

Ассоциация «Предпринимателей и промышленников – поставщиков товара, работ и услуг для государственных нужд» требует возобновления работы Совета предпринимателей при Кабинете министров, а также создать такие советы в регионах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил президент Ассоциации Владимир ДОБРОСКОК.

Он отметил, что после того, как почти год назад работа Совета была фактически прекращена, и это объединение было «уничтожено», проблем в работе мелких и средних предпринимателей не только стало больше, но они и обострились.

Практика открытого обсуждения с правительством проблем ассоциациями предпринимателей, входящими в состав Совета, отметил В.ДОБРОСКОК, отошла в прошлое.

На сегодняшний день, по его словам, Секретариат Президента и Кабинет министров, который в первую очередь должен выступать инициатором разработки правил игры для предпринимательства, фактически бездействуют. А тем временем на предпринимателей осуществляется давление со стороны налоговой, а также через суды.

В связи с этим, Ассоциация обратилась с открытым письмом к Президенту, где просит Главу государства выступить инициатором того, чтобы новое правительство как можно скорее начало заниматься проблемами предпринимателей. Такое же письмо готовится и в Верховную Раду.

Кроме того, Ассоциация выступила инициатором создания общественной организации «Союз защиты прав субъектов предпринимательства». В ее задачи будет входить защита прав и интересов малого и среднего бизнеса.

Ассоциацией, по словам В.ДОБРОСКОКА, уже разработан ряд предложений, касающихся изменений в сфере проведения госзакупок, принятия закона об акционерных обществах. Если Совет заработает вновь, причем, так же открыто и прозрачно как раньше, то есть серьезные шансы, что законы, касающиеся работы предпринимателей, будут приниматься с учетом их мнений и предложений, поскольку Совет выполняет консультативные функции при подготовке правительством законопроектов, постановлений и распоряжений.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициирует возобновление работы Совета предпринимателей при Кабинете министров. Выступая 17 сентября на форуме «Власть и бизнес – партнеры», Президент пообещал, что после формирования нового состава правительства он поставит вопрос о возобновлении работы Совета предпринимателей, который должен стать эффективным инструментом сотрудничества предпринимателей и правительства.

Справка УНИАН. Правительство ликвидировало Совет предпринимателей при Кабмине, образованный в 1993 году, - в декабре 2006 года.