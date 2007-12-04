Партия гуманистов инициирует создание общественного совета по разработке предложений по предотвращению транспортных пробок в Киеве

Киевская городская организация Партии гуманистов Украины инициирует создание общественного совета, который будет разрабатывать предложения по предотвращению возникновения транспортных пробок в часы пик в Киеве.

Об этом сообщил председатель Партии гуманистов Украины Валерий НЕЧИПОРЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в состав общественного совета войдут столичные общественные деятели и специалисты транспортной отрасли, которые будут изучать проблему с учетом всех нюансов и разрабатывать конкретные предложения по ее преодолению. Потом эти предложения будут переданы городской власти.

В.НЕЧИПОРЕНКО отметил, что Партия гуманистов будет выступать как партия конкретных дел. “Мы хотели бы, чтобы наша Киевская городская организация взяла хотя бы одно конкретное дело и довела ее до конца. Партия гуманистов выходит на свой политический старт, чтобы решать конкретные проблемы”, - добавил он.

По его словам, сейчас одним из таких неотложных дел является проблема пробок в Киеве, о чем свидетельствуют результаты опроса киевлян, проведенного Партией гуманистов. В.НЕЧИПОРЕНКО отметил, что Партия гуманистов постоянно будет напоминать столичной власти о неотложности решения проблемы пробок и инициировать общественную дискуссию вокруг этой проблемы.

В.НЕЧИПОРЕНКО также напомнил, что четыре года назад, тогда еще Объединение гуманистов Украины предложило киевской власти в часы пик использовать мост “Метро” в реверсивном режиме, однако конкретный ответ от городской власти до сих пор не получен.

Кроме того, В.НЕЧИПОРЕНКО заявил, что Партия гуманистов будет бороться за места в городских и областных советах, чтобы иметь реальную возможность решать проблемы граждан. “Я уверен, что если бы хоть одна фракция нынешнего городского совета захотела бы реально решить проблему пробок, то они бы нашли методы и инструменты, чтобы эта проблема существенно уменьшилась в Киеве”, - добавил В.НЕЧИПОРЕНКО.

В свою очередь, член правления Киевской городской организации Партии гуманистов Украины Валерий ФИСУН отметил, что если Партия гуманистов решит хоть некоторые проблемы граждан, то это уже будет победой для нее. По его мнению, Партия гуманистов сейчас очень необходима обществу, потому что большинство крупных партий дискредитировали себя и они далеки от людей.

Члены Партии гуманистов также призвали другие киевские городские организации партий решать конкретные проблемы, которые тревожат киевлян.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2003 года Объединение гуманистов Украины предложило киевской власти в часы пик использовать мост “Метро” для движения автомобилей только в одном направлении: с 8.00 до 10.00 – только из левого на правый берег Днепра, а с 18.00 до 20.00 – с правого на левый. В другое время мост может работать в обычном режиме. Такое предложение было выражено по результатам опроса киевлян, которое Объединение гуманистов Украины проводило в ходе кампании по изучению и поддержке социальных инициатив и социальных предложений граждан.

*** В ноябре 2007 года движению гуманистов в Украине исполнилось 10 лет.