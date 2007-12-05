Цена на импортный газ для Украины к 2011 году может вырасти в 2 раза - эксперт

Цена на импортный природный газ для Украины к 2011 году может вырасти как минимуму в 2 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ.

По его словам, уже в 2009 году Украина может ожидать равнозначного 2008 году увеличения цены на 35-40%.

Эксперт отметил, что в ближайшие два года росту цены на природный газ будут способствовать ряд факторов.

В частности, по словам А.НАРБУТА, борьба на азиатских рынках за энергетические ресурсы приведет к тому, что будет построен газопровод Туркменистан - Казахстан - Китай. «Это существенно обеднит возможности Туркменистана в экспорте по направлению Россия - Украина - Европа», - сказал А.НАРБУТ.

Кроме того, эксперт отметил, что в этом году уже была введена в эксплуатацию альтернативная газовая ветка Баку - Тбилиси - Арзрум с пропускной способностью 30 млрд. кубометров газа.

При этом, как считает эксперт, одним из факторов роста цены станет возможное снижение уровня газодобычи в России на фоне прогнозируемого роста потребления ресурса внутри страны. При этом А.НАРБУТ указал на существование достаточно высоких обязательств России по фьючерсным долгосрочным контрактам по поставкам газа с европейскими потребителями, которые заключены до 2030 года

«Я думаю, что этот прогноз можно считать даже достаточно оптимистическим», - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м.

Ставка за транзит через территорию Украины будет составлять 1,7 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км, через территорию России для Украины - 1,7 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км.

Цена природного газа для Украины в 2007 году составляет 130 долл. за тыс. куб. м на украинской границе, плата за транзит газа через территорию Украины - 1,6 долл. за тыс. куб. м на 100 км расстояния