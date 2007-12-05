Россия должна выплатить Украине не менее 1,5 млрд. долл. компенсации для восстановления рыбных ресурсов, пострадавших из-за кораблекрушений - эксперт

Россия должна выплатить Украине не менее 1,5 млрд. долл. компенсации для восстановления рыбных ресурсов, пострадавших из-за крушений кораблей Российской Федерации в Керченском проливе.

Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент рыбохозяйственной ассоциации по воссозданию водных живых ресурсов и селекции в рыбоводстве "Аквакультура" Владимир ВОЛКОВ.

По словам В.ВОЛКОВА, в результате катастрофы закрыт путь для миграции рыбы, и та рыба, которая должна была зайти в украинские воды, осталась возле Турции, в Босфоре, Средиземном море и так далее.

"Необходимо было предъявить иск на 1,5 млрд. долл. России на то, чтобы восстановить то, что они сделали. Когда идет речь о 200 млн. - это детский сад. 1,5-2 млрд., минимум, нужно предъявить сейчас им иск", - сказал В.ВОЛКОВ.

По его словам, для того, чтобы исправить последствия катастрофы, необходимо провести необходимые природоохранные мероприятия. "Первый этап биологического восстановления - запустить рачков, жучков, определенные бактерии водные и так далее, а потом запустить определенный вид рыбы, которая питается этим, а потом другой вид рыбы, который питается тем видом рыбы. Только так баланс можно будет восстановить. Это долгосрочная программа, минимум, на 5 лет", - сказал В.ВОЛКОВ.

Напомним, шторм 11 ноября стал причиной чрезвычайных происшествий в Азовском и Черном морях: за один день затонули четыре судна, шесть сели на мель, два танкера получили повреждения. Из разломившегося танкера "Волгонефть-139" в море вылилось около 2 тыс. тонн мазута. Произошла массовая гибель птицы и рыбы. Кроме того, на затонувших сухогрузах находилось около 7 тыс. тонн серы.

Росприроднадзор оценил в 6,5 млрд. руб. (около 1,3 млрд. грн. - УНИАН) ущерб, нанесенный окружающей среде в результате крушения нескольких судов в Керченском проливе. Основная доля этой суммы - почти 6,1 млрд. руб. - приходится на ущерб, причиненный разливом мазута с танкера "Волгонефть-139", отмечает пресс-служба Министерства природных ресурсов РФ.