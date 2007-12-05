Гражданский конституционный комитет начинает общенациональную кампанию по принятию новой редакции Конституции

Гражданский конституционный комитет начинает общенациональную гражданскую кампанию по принятию новой редакции Конституции Украины.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН член Гражданского конституционного комитета Игорь КОЛИУШКО.

По его словам, на сегодняшний день в “кризисных ситуациях” действующая Конституция не в полной мере выполняет свою роль и потому нуждается в изменениях. “Конституция должна быть документом, который устанавливает правила функционирования всей власти в обществе”, - сказал он.

И.КОЛИУШКО сообщил, что ГКК хочет предложить обществу “технологию принятия новой Конституции”, которая предусматривает созыв Конституционной Ассамблеи как рабочего органа, который должен проработать проект Основного Закона.

Члены ГКК на протяжении следующих месяцев намерены проехать по регионам Украины для обсуждения “Зеленой книги украинской конституционной реформы”, в которой изложен перечень проблем, возникающих при реализации норм действующей Конституции Украины.

И.КОЛИУШКО сообщил, что по результатам общественных обсуждений планируется сформировать рабочую группу, которая подготовит на основе “Зеленой книги” “Белую книгу” с перечнем предложений для решения проблем реализации действующей Конституции.

“Только после обсуждения такого документа с общественностью можно будет перейти к проработке конкретных предложений относительно изменений в Конституцию. Тогда будет видно, как целесообразнее поступить: вносить или отдельные изменения в Конституцию, или предлагать принятие Конституции в новой редакции”, - сказал И.КОЛИУШКО.

По словам члена ГКК Виктора МУСИЯКИ, Общественный конституционный комитет предложит Верховной Раде законопроект о внесении изменений и дополнений в действующую Конституцию, которые будут предусматривать принятие новой редакции Конституции через Конституционную Ассамблею. В случае отказа парламентариев идти таким путем комитет предложит обществу легитимный вариант проведения конституционной реформы путем разработки и принятия целостного текста Основного Закона Конституционной Ассамблеей и утверждения ее на всеукраинском референдуме по народной инициативе.

Как сказал еще один член ГКК Алексей ГАРАНЬ, предусматривается, что делегаты избранной гражданами Конституционной Ассамблеи должны быть лишены права избираться в любые органы государственной власти на протяжении последующих 10 лет.

По словам членов ГКК, комитет открыт для присоединения представителей научных учреждений, общественных организаций и других активистов.