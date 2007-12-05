ТПУ выявила злоупотребления госсредствами при подготовке школ к учебному году более чем на 117 млн. грн.

Тендерная палата Украины заявляет о выявленных злоупотреблениях государственными средствами на более чем 117 млн. грн. в ходе подготовки школ к учебному процессу. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил вице-президент ТПУ Николай ТОВСТАНОВСКИЙ.

По его словам, такие данные были получены ТПУ по результатам исследований 205 процедур госзакупок товаров, работ и услуг для общеобразовательных школ Украины в 2006-2007 годах общей ожидаемой стоимостью более 117 млн. грн.

«Провести эти исследования нас побудил тот факт, что к 1 сентября этого года 200 украинских школ находились в аварийном состоянии. При этом независимо от ежегодно выделяемого государством финансирования на подготовку школ к учебному году, количество аварийных школ не уменьшается, а год от года растет”, - сказал Н.ТОВСТАНОВСКИЙ.

Он сообщил, что основными нарушениями законодательства, выявленными ТПУ, стали: наличие антиконкурентных согласованных действий участников процедур госзакупок, манипулирование условиями тендеров, определение победителя по собственному усмотрению и допущение к участию в торгах связанных лиц.

В частности, по данным Н.ТОВСТАНОВСКОГО, в Ровенской области ТПУ выявила заключение отделом образования области 24 договоров на приобретение товаров, работ и услуг ожидаемой стоимостью 957 тыс. грн. без проведения тендеров. «При этом по 11-ти из этих договоров была осуществлена предоплата в размере, превышающем 30% от общей суммы договора, что противоречит законодательству в отношении госзакупок», - отметил вице-президент ТПУ. Он добавил: «Также были выявлены случаи допущения к участию в тендерах связанных лиц. Так, Тисменецкая райадминистрация (Ровенская обл. - УНИАН) допустила к участию в тендере на закупку работ по ремонту школы ожидаемой стоимостью 1,4 млн. грн. ООО «Монтажремстрой» и ООО «Тиса», учредителем которых является одно физическое лицо».

В отдельных случаях, по словам эксперта, областными и районными отделами образования необоснованно использовалась процедура закупки товаров и услуг у одного участника. «При этом закупочные цены завышались в 1,5-2 раза», - добавил Н.ТОВСТАНОВСКИЙ.

Подытоживая, он сообщил, что правоохранительные органы уже возбудили несколько дел по результатам исследований ТПУ, предоставленным Министерству внутренних дел.