Украинская делегация примет участие в сессии Европейского молодежного парламента весной в Праге

Международная молодежная общественная организация “Европейский молодежный Парламент-Украина” направляет делегацию на 57-ю Международную сессию Европейского молодежного парламента (ЕМП), которая состоится в Праге весной 2008 года.

Об этом сообщила вице-президент ММОО “Европейский молодежный парламент – Украина” Оксана АНДРУСЯК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, на 57-й Международной сессии ЕМП украинскую молодежь будут представлять восемь делегатов, которые стали победителями национального отбора, проходившего с 29 ноября по 2 декабря во время национальной сессии “Стабильное развитие Украины: главные экологические вопросы”.

Как сказала О.АНДРУСЯК, на Международную сессию ЕМП съедутся свыше 300 делегатов со всех стран Европы, которые будут работать в 15 комитетах. Комитеты формируются по схеме Европейского парламента.

По ее словам, участие молодежной украинской делегации в сессии ЕМП - это возможность набраться европейского опыта работы в парламенте, научиться принимать участие в дебатах, а также приобщиться к разработке молодежных инициатив, которые затем будут переданы в Представительство Европейского парламента.

*** Европейской молодежный парламент основан в 1987 году. Это - политически нейтральная организация, целью которой является рост осознания молодыми людьми важных вопросов, касающихся Европы, и содействие получению уникального учебного опыта.

Международная молодежная неправительственная общественная организация “Европейский молодежный Парламент-Украина” является аполитичной, неприбыльной организацией, представляющей национальный комитет Европейского молодежного парламента в Украине. Организация функционирует в Украине с 2000 года. Целью является распространение идеи интеграции Украины в европейское сообщество среди украинской молодежи путем открытых форумов и диалогов.