В 2008 году цены на хлеб в Украине возрастут - Партия возрождения села

В 2008 году цены на хлеб в Украине возрастут.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал председатель Партии возрождения села Иван ТОМИЧ.

По словам И.ТОМИЧА, для повышения цен на хлеб существует несколько предпосылок. В частности, это повышение цен на дизельное топливо, а также подорожание минеральных удобрений.

Как сообщил И.ТОМИЧ, цена на аммиачную селитру выросла почти в 2 раза, и это подорожание переносится на формирование цен на хлеб 2008 года.

При этом председатель Партии возрождения села не назвал размеры ожидаемого повышения цен.