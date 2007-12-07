В 2008 году цены на хлеб в Украине возрастут - Партия возрождения села
14:33, 07 декабря 2007Последние события
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В 2008 году цены на хлеб в Украине возрастут.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал председатель Партии возрождения села Иван ТОМИЧ.
По словам И.ТОМИЧА, для повышения цен на хлеб существует несколько предпосылок. В частности, это повышение цен на дизельное топливо, а также подорожание минеральных удобрений.
Как сообщил И.ТОМИЧ, цена на аммиачную селитру выросла почти в 2 раза, и это подорожание переносится на формирование цен на хлеб 2008 года.
При этом председатель Партии возрождения села не назвал размеры ожидаемого повышения цен.
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