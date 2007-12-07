В Тендерной палате заявляют, что мэры Днепропетровска и Черновцов покрывают разворовывание госсредств

ТПУ сообщает о проверках в Днепропетровке и Черновцах

В Тендерной палате заявляют, что мэры Днепропетровска и Черновцов «крышуют» разворовывание государственных средств, не реагируя на факты проведения процедур госзакупок с нарушением законодательства.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления Тендерной палаты Украины Владимир ЛАБА.

По его словам, в Днепропетровске было проверено 19 процедур госзакупок и выявлены нарушения на сумму 17 млн. грн, в Черновцах – проведено 9 проверок, нарушений выявлено на 5 млн грн.

Говоря о Днепропетровске, В.ЛАБА отметил, что нарушения при проведении госзакупок горсоветом и подчиненными ему предприятиями допускались именно «из-за отсутствия контроля мэра города Ивана КУЛИЧЕНКО». Закупки, по словам В.ЛАБЫ, проводились по завышенным ценам, во многих случаях тендеры проводились «фиктивно» - к участию в них допускались связанные между собой структуры и предприниматели. «В общем, это можно назвать формальным подходом к выполнению закона, что в свою очередь приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а в общем приводит к их разбазариванию и оседанию огромных процентов в карманах чиновников», - отметил В.ЛАБА. По мнению ТПУ, эти средства оседают в карманах депутатов, которые для того, чтобы быть ближе к тендерам, создают, как правило, собственные фирмы, или «крышуют те фирмы, которые принимают участие в тендерах», - сказал глава ТПУ.

В качестве примера он привел случай, когда одним из победителей тендера по закупке фармпреператов, который проводило отделение исполнительной дирекции фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве в Днепропетровске, стало ОАО «Лион», учредителем которого является Роберт АРУТЮНОВ – депутат горсовета. «Такая схема срабатывает на 100%. С одной стороны, и закон вроде бы соблюден – тендер проведен, победитель определен, ничего вроде подозрительного нет, но понятно, что деньги, в достаточно большом количестве, направлены ... из бюджета на счета этой частной структуры», - отметил В.ЛАБА. Также он привел пример, когда тендерный комитет допустил к процедуре связанных между собой участников - ремонтно-строительное управление №9 АО «Рембытрест» и дочернее предприятие ремонтно-строительное управление №1 того же АО. Руководитель этих предприятий, по данным ТПУ, одно и то же лицо. «О какой процедуре, которая бы обеспечила экономное и эффективное использование государственных, а в данном случае, бюджетных средств, может идти речь? Создав лишь на бумаге так называемый «конкурентный круг», участники между собой договариваются, определяют цены… и выигрывают конкурс… Эффект отрицательный, так как существенная доля средств оседает в карманах тех, кто такой тендер проводит», - убежден В.ЛАБА.

Он также сообщил, что нарушения выявлены при проведении тендеров днепропетровским городским коммунальным предприятием «Днепротеплосеть» - к конкурсу по проектированию и оборудованию системы отопления и горячего водоснабжения на 4,5 млн грн были допущены связанные между собой участники. Сам горсовет нарушил закон при проведении тендера на сумму 250 тыс. грн по закупке услуг информационных агентств для освещения своей деятельности. Выявлены также нарушения при проведении тендера управлением капстроительства горсовета при закупке работ по защите от подтопления домов - стоимость около 270 тыс. грн. и пр.

Подобные нарушения выявлены и при проверках в Черновцах.

В.ЛАБА отметил, что часто к участию в тендерах допускаются связанные между собой структуры, победителями тендеров становятся фирмы, открытые депутатами горсовета. Он сообщил, что горсоветом, «наверное, с молчаливого согласия мэра», было совершено две закупки нефтепродуктов у одного ОАО, директором которого является заместитель председателя одной из комиссий горсовета. Таким образом, предполагает В.ЛАБА, «сумма более 300 тыс. грн. перекочевала из бюджетного кармана - в карман этого депутата».

В.ЛАБА сообщил о нарушениях закона при проведении закупки работ почти на 1,6 млн. грн по строительству лесовозных дорог. «Это свидетельствует, скорее всего, о перекачке госсредств в карманы власть имущих, которые сегодня приближены к процедурам проведения госзакупок. Остается догадываться о размере откатов, которые оседают в карманах», - отметил В.ЛАБА.