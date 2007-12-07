«Елка, кролик, попугай» – предновогодняя премьера на «Интере»

16 декабря 2007 года в 10:30 на телеканале Интер состоится премьера новогодней иронической мелодрамы «Елка, кролик, попугай» – нового телевизионного фильма с участием Анны Невской, Антона Кукушкина, Николая Хмелёва. Производитель фильма – компания Inter Media Production, которая входит в группу «Интер».

Режиссером картины выступил известный кинорежиссёр Андрей Бенкендорф, который создал такие хиты телеэкрана как «Несколько любовных историй», «Бандитский Петербург», «Европейский конвой», «Банкирши», «Тайна святого Патрика», «Бомж», «Старики полковники», «Отчим».

Жанр картины – ироническая мелодрама

Хронометраж картины – 90 минут

Формат – TV movie

Съёмки картины «Ёлка, кролик, попугай» проходили в Киеве в августе 2007 года.

Сюжет ленты: Саша, преуспевающий бизнесмен, приютил в своём доме друга детства Мишу, жизнь которого не задалась. Друзей также объединяет то, что в студенческие годы они были женаты на одной и той же девушке. И вот, в новогодний вечер, когда Саша и Миша решили пойти в сауну, а затем весело встретить новый год с приятелями в клубе, к ним в дом приходит их бывшая жена Маша, которая бросила своего третьего супруга. Всю ночь ребята проводят в воспоминаниях и соревновании друг с другом, пытаясь вернуть утраченную любовь…

Телеканал «Интер» – общенациональный канал. В эфире с октября 1996 р. Техническое покрытие в панели GFK – 99,5 %. Входит в медиа-группу «Интер» наряду с телеканалами «К1», «К2», «Энтер», «Энтер-Фильм», «Мегаспорт», «НТН». Среднесуточная доля аудитории 18+ в ноябре 2007 года составила 24,14 %. Председатель правления – Сергей Созановский; генеральный продюсер – Анна Безлюдная. www.inter.ua

Inter Media Production (IMP) - украинская кинокомпания, входящая в группу компаний «Интер». Пришла на телевизионный рынок Украины в 2006 году. Основной вид деятельности - производство художественных фильмов и телевизионных сериалов. На сегодняшний день IMP занята в производстве пяти картин: 60-серийного сериала «Колдовская любовь» (мистическая драма), двухсерийного телевизионного фильма «Елка, кролик, попугай» (лирическая мелодрама), двухсерийного телевизионного фильма «Семь дней до свадьбы» (романтическая комедия), двухсерийного телевизионного фильма «Исповедь Дон Жуана» (ироническая мелодрама), двухсерийного телевизионного фильма «Любовь на асфальте» (мелодрама).

До конца года компания IMP планирует произвести до пяти кинокартин различных жанров и форматов.