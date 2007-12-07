В Украине создана общественная организация родителей, дети которых осуждены незаконно

В Украине создана общественная организация родителей, которые считают, что их дети осуждены незаконно.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат Виктор КОЛБАНЦЕВ.

Мать осужденного Александра РАФАЛЬСКОГО – Тамара, мать осужденной Ирины ОСИПОВОЙ Людмила СТУКАНОВА и представитель матери осужденной Светланы СОЧНЕВОЙ Галина БОНДАРЕНКО рассказали о том, по каким обвинениям были осуждены их дети.

Матери убеждены, что их дети осуждені с нарушением законодательства и вследствие произвола органов милиции, прокуратуры, судов.

Поєтому они решили создать общественную организацию “с целью остановки государственной машины по штампованию заведомо неправосудных приговоров”, чтобы защитить своих детей и помочь другим.