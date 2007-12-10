В Киеве презентована книга независимого журналиста Шеляженко «Контроль. Прозрачность. Честный выбор»

В Киеве презентован фантастический рассказ независимого журналиста Юрия ШЕЛЯЖЕНКО «Контроль. Прозрачность. Честный выбор».

Как сообщил на презентации в УНИАН сам автор, в книге иронично рассказывается о том, что ожидает украинское общество через несколько десятков лет, если не будут изменены тендерные процедуры.

«Эта книга о воображаемом будущем Украины. Я очень боюсь, что это может стать реальностью. В этом будущем человек должен платить налог за каждый свой шаг и вдох», - отметил он, выразив уверенность, что Тендерная палата может лоббировать принятие таких решений.

«Пока нашим трудом наполняются чьи-то оффшорные счета, будут рушиться не ремонтированные по полстолетия «хрущевки», будут прорываться ржавые трубы, огонь из обветшалых газопроводов и дерьмо из ржавой канализации захлестнет улицы. На плохих дорогах будут все чаще переворачиваться машины, мосты будут валиться в реки и людям на головы. Все это – наше ближайшее будущее, потому что деньги на ремонт упомянутых коммуникаций украдены мафией», - подчеркнул Ю.ШЕЛЯЖЕНКО.

В свою очередь присутствующий на презентации редактор Интерет-издания Sprotiv.org, председатель ВМО «Молодежь - надежда Украины» Вадим ГЛАДЧУК отметил, что эту книгу желательно прочитать всем народным депутатам Украины, от которых зависит судьба нового закона о государственных закупках.

Он надеется, что книга будет способствовать остановке «воровства государственных денег». «Эта книга будет отправлена народным депутатам, в посольства иностранных стран», - пообещал он.