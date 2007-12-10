В ВАСУ подана жалоба на решение судов о признании незаконным избрание Сотникова председателем Днепровского райсовета Киева - адвокат

В Высший административный суд Украины подана кассационная жалоба относительно отмены постановления Шевченковского районного суда столицы и Киевского административного апелляционного суда о признании незаконным избрания Александра СОТНИКОВА председателем Днепровского райсовета столицы.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН адвокат Днепровской коллегии адвокатов Александра КУШНИРУК.

Она выразила надежду, что решение будет в интересах А.СОТНИКОВА.

Как заявил на пресс-конференции сам А.СОТНИКОВ, он и дальше продолжает “исполнять обязанности и председателя Днепровского районного совета, и председателя райгосадминистрации”.

Он подчеркнул, что его конфликт с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ не является “конфликтом личностным”. По его словам, речь идет о “конфликте взглядов на развитие местного самоуправления в Киеве и развитие духовности”.

Как объяснил А.СОТНИКОВ, “первое недоразумение, которое переросло в конфликт”, возникло на почве создания Центра социальной реабилитации людей, пострадавших от тоталитарных сект. По его словам, мэр Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ “во время напряженного разговора” настаивал “на отмене решения об организации центра”. А.СОТНИКОВ считает, что это связано с деятельностью церкви "Посольство Божье", поддерживающей Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

По словам А.СОТНИКОВА, Киевская горгосадминистрация отказалась отвести Центру реабилитации землю, которая находится под домом, где должен был быть размещен Центр. По его словам, затем возникла конфликтная ситуация вокруг строительства на участке по ул. Березняковской, 12 в Днепровском районе Киева. А.СОТНИКОВ отметил также, что были немало решений городской власти о выделении земель в зеленых зонах Днепровского района для застройки, и эти решения в результате вели к избиению людей на этих строительных площадках.

Как сообщил А.СОТНИКОВ, депутат Киевского городского совета Максим САВРАСОВ (фракция Блока Черновецкого) инициирует принятие Киевсоветом решения о передаче территориальной общине города “одной трети имущества нашего (Днепровского) района - пяти ЖЭКов - коммерческой структуре”. Он подчеркнул, что по этому проекту не было проведено общественных слушаний, не было обсуждения ни в районной госадминистрации, ни в комиссиях райсовета.

По его словам, это является еще одним подтверждением противостояния с мэром Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ, которого, сказал А.СОТНИКОВ, “не устраивают наши подходы к местному самоуправлению, когда должна быть обязательно задействована сама территориальная община, тем самым обеспечивая прозрачность решений об имуществе этой территориальной общины”.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Киевский административный апелляционный суд принял решение, которым оставил без удоволетворения апелляционные жалобы А.СОТНИКОВА.

Согласно сообщению пресс-службы Киевсовета, 1 августа 2007 года Шевченковский райсуд Киева признал незаконным избрание А.СОТНИКОВА председателем Днепровского райсовета. Решение было принято на основании представления депутата Днепровского райсовета Александра БОЖКО. Основанием для принятия решения Шевченковского райсуда стал тот факт, что на момент избрания председателем райсовета А.СОТНИКОВ имел представительский мандат депутата Киевсовета, а также то, что имели место существенные нарушения в протоколах результатов голосования об избрании А.СОТНИКОВА председателем Днепровского райсовета.