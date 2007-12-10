Географическое положение является главным богатством Украины – результаты опроса

Почти 33% украинцев считают, что главным конкурентным преимуществом Украины является ее географическое расположение. При этом чуть менее четверти украинцев считают главным конкурентным преимуществом человеческие ресурсы, а науку считают главным конкурентным преимуществом только 12% украинцев - таковы результаты телефонного опроса, проведенного Консалтинговым консорциумом «Менеджмент консалтинг групп».

Опрос «Менеджмент консалтинг групп» проводился путем телефонного интервью в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе, Львове и Симферополе. Респондентам было предложено оценить степень значимости нескольких конкурентных преимуществ Украины по пятибалльной шкале: «Природные ископаемые», «Географическое расположение», «Производственная база», «Человеческие ресурсы» и «Научный потенциал» (1 – самый важный, 5 – наименее важный).

Учитывая проставленные всем перечисленным факторам баллы, самым важным ресурсом является «географическое расположение» (средний балл 2, 514), на втором месте – природные ископаемые (2,748). Далее следуют человеческие ресурсы (2,788) и научный потенциал (3,361). Замыкает список производственная база со средним баллом 3,596.

«В современном мире считается, что основным богатством каждой страны являются люди – их знания, умения, идеи, культура. Наше исследование показывает, что украинцы тоже верят в себя. Но при этом они, все же, большее значение уделяют природе и географии. И при этом – совсем не верят в украинскую науку и производство», - говорит руководитель аналитической группы «Менеджмент консалтинг групп» Дмитрий Подтуркин.

Аналитик отмечает, что существуют значительные различия в оценках конкурентных преимуществ между жителями разных городов страны.

Больше всего ценят украинское географическое расположение жители исконно транзитных городов - харьковчане (31,1% респондентов поставили этот фактор на первое место) и одесситы (43%). Но Киев опередил Харьков и Одессу: в нем 45,6% жителей поставили фактор географического расположения на первое место.

Интересны результаты, полученные в Донецке. Благосостояние этого региона, обладающего значительным промышленным потенциалом, напрямую связанно с имеющейся производственной базой тяжелой промышленности и использованием природных ресурсов страны. Тем не менее, респонденты из Донецка связывают будущее украинцы с развитием человеческого капитала. 35,7% респондентов в этом городе отдали ему первое место в рейтинге. Аналогичного мнения придерживаются жители Львова и Днепропетровска.

По мнению МКГ, неожидланные результаты в Донбассе связаны с комплексом социальных и экологических проблем. В представлениях жителей региона дальнейшее развитие промышленности и добычи полезных ископаемых может быть связано с ухудшением социальной и экологической ситуации в регионе.

При этом природные ископаемые нашей страны больше всего ценят в Симферополе (36,4% жителей города поставили этот фактор на первое место). «Очевидно, сыграли роль СМИ, в последние два года много внимания уделяющие перспективам разработки черноморского шельфа и связанными с этим «золотыми горами» для страны», - говорит Дмитрий Подтуркин.

По мне нию аналітика, результаты опроса отражают существующие представления украинцев о роли Украины на континенте. «Первые два места, отданные географическому расположению и природным ископаемым, показывают, что украинцы осознают транзитный потенциал страны и сырьевую зависимость украинской экономики», - отмечает руководитель аналитичсекой группы.

«К сожалению, украинцы не рассматривают человеческие ресурсы и научный потенциал как факторы развития экономики. Это значит, что мы пока не готовы к конкуренции в современной экономике знаний», - заключает Дмитрий Подтуркин.

Методология

Опрос «Менеджмент консалтинг групп» проводился путем телефонного интервью в городах: Киев, Харьков, Днепропетровск, Донецк, Одесса, Львов, Симферополь. Респондентам было предложено оценить степень значимости нескольких конкурентных преимуществ Украины по пятибалльной шкале: «Природные ископаемые», «Географическое расположение», «Производственная база», «Человеческие ресурсы» и «Научный потенциал». Всего опрошено 1200 респондентов старше 18 лет по квотам, соответствующим численности взрослого населения в каждом городе. Отбор респондентов (телефонных номеров) в каждом городе осуществлялся случайным образом.

Материалы опроса можно получить, обратившись в «Менеджмент консалтинг групп» по тел. 2870769 или по э-почте info@mcg.com.ua.