Тендерная палата выявила факты незаконного использования 4 млрд грн. в ходе госзакупок «Укрзализныцей», «Укравтодором», «Энергоатомом»

Тендерная палата Украина выявила факты незаконного использования 4 млрд грн. государственных средств при проведении процедур государственных закупок рядом естественных монопольных предприятий, в частности, «Укрзализныцей», «Укравтодором», «Энергоатомом», а также «Укргазвыдобування» и «Нафтогазом Украины».

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель правления ТПУ Владимир ЛАБА.

Он отметил, что нарушения выявлены при проверках процедур, проведенных за несколько последних месяцев, и особенно ситуация с нарушениями обострилась в конце бюджетного года. «Это не только нарушения, а в первую очередь, игнорирование норм действующего законодательства с целью не только разбазаривания госсредств, а и присвоения их некоторыми должностными лицами и чиновниками…. И я бы сказал, что мы, проводя проверки, пытаемся пресечь разбазаривание средств, в частности и этих, более 4-х миллионов гривень», - отметил В.ЛАБА.

Большинство нарушений и фактов игнорирования норм законодательства, по сути, являются схожими и направлены на то, чтобы “обойти нормы закона, или так их применить, чтобы создать искусственный конкурентный круг участников процедуры и безальтернативные условия для покупки товара или услуги у одного исполнителя», - сказал глава ТПУ.

В.ЛАБА отметил, что на сегодняшний день закон о госзакупках четко определяет порядок их проведения. «Если бы этих правил придерживались при проведении закупок, то была бы экономия средств. А так как норм не придерживаются – государство несет дополнительные расходы, чаще всего, из-за проведения закупки товаров и услуг по завышенным ценам», - заявил В.ЛАБА, отметив, что документация для проведения тендеров готовится так, чтобы «чужие» не попадали в число участников конкурса.

В качество примера нарушений председатель правления ТПУ привел факт проведения закупки 3-х тракторов МТЗ-82 Херсонским облавтодором. Несмотря на открытую процедуру, согласно данным проверки, цены были завышены почти на 140 тыс грн. Ивано-Франковский облавтодор, по данным ТПУ, проводил процедуру закупки тракторов по завышенной цене более чем на 200 тыс грн. В.ЛАБА отметил, что по Украине облавтодорами было закуплено более 100 тракторов.

Также В.ЛАБА сообщил, что при закупке Службой строительно-монтажных работ и гражданских сооружений Южной железной дороги спецавтомобилей на ожидаемую стоимостью более 2 млн. грн цена была завышена более чем на 230 тыс грн.

Также в 2 раза с завышением цены проводилась закупка для Южной железной дороги систем пожарной сигнализации для вагонов – всего почти на 70 тыс грн при ожидаемой стоимости 1,125 млн.

Донецкая железная дорога, по данным ТПУ, при покупке 2-х дорогих автомобилей перерасходовала 180 тыс. грн.

ОАО «Крымэнерго», по данным ТПУ, проводя закупку счетчиков на 6,5 млн. грн. допустило к участию в конкурсе связанные между собой фирмы и завысило цену на покупку более чем на 1 млн. грн. Дочерняя компания «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украина» проводила закупку на 6,4 тыс. грн., при этом на 1,8 млн. грн. превысила расход средств. Госпредприятие «Уголь Украины», проводя закупку на более 100 млн. грн., превысило стоимость более чем на 8 млн грн.

В.ЛАБА отметил, что «каждая копейка завышения цены ляжет на карман украинцев и будет оплачена стоимостью предоставленных им услуг». «Таким образом, государство теряет два раза – когда разбазариваются средства и когда страна вынуждена компенсировать населению разницу в оплате услуг предприятий-монополистов», - подчеркнул глава ТПУ.