15 декабря состоится награждение лучших туристических компаний по версии украинских журналистов

15 декабря в киевском отеле «Русь» состоится третья официальная церемония награждения лучших отечественных компаний, работающих в сфере туристического бизнеса, – «Украинский туризм глазами прессы».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава ассоциации журналистов «Туристический пресс-клуб Украины» Игорь СЛИСАРЕНКО.

По его словам, в ходе официальной церемонии будут названы лучшие отечественные компании, работающие в туристической сфере, в 17 номинациях.

Он отметил, что победители акции будут определены в результате опроса более 60 журналистов, работающих в столичных и региональных СМИ.

По словам И.СЛИСАРЕНКО, список участников опроса утвержден специальным экспертным советом, в который вошли шеф-редакторы ведущих туристических изданий и эксперты туристического рынка Украины.

Он добавил, что журналисты должны определить лучших, в частности, в таких номинациях: туроператоры по внутреннему, въездному и выездному туризму; региональный туристический центр или место отдыха; издание, освещающее туристическую тематику; СМИ, освещающее и популяризирующее отдых в Украине. Кроме того, журналисты должны определить лучшее событие 2007 года в украинском туризме.

Как сказал И.СЛИСАРЕНКО, также будут названы лидеры туристического сезона в 2007 году среди массовых направлений отдыха – Крым, Карпаты, Турция и Египет. Кроме того, журналисты определят лучший пресс-тур в 2007 году по Украине и заграницей, а также лучшее посольство.

Генеральный спонсор акции - страховая группа «ТАС».