В Украине создана общественная организация «Союз потребителей финансовых услуг».

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления «Союза потребителей финансовых услуг» Александр ШКВАРУН, основной целью работы организации будет деятельность по повышению осведомленности населения в тех финансовых услугах, которые на сегодняшний день предлагают участники финансового рынка.

Организация будет проводить консультации относительно тех или иных финансовых продуктов, информировать о возможных «дополнительных условиях», на которые часто потребители не обращают внимание и которые могут обернуться для них дополнительными финансовыми затратами, отметил А.ШКВАРУН.

По его словам, в настоящее время проходит процесс формирования стратегии организации, в том числе условий членства в ней.

На первом этапе работы организация намерена наладить сотрудничество с экспертами, которые будут предоставлять консультации, а также непосредственно с финансовыми учреждениями для получения полной информации о предоставляемых ими услугах.

А.ШКВАРУН считает, что работа организации будет способствовать повышению финансовой грамотности населения Украины, росту доверия к финучреждениям, что в свою очередь обеспечит дальнейшее развитие финансового сектора.