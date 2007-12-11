Оппозиционные депутаты Васильковского горсовета инициируют досрочные выборы мэра города

Оппозиционные депутаты Васильковского городского совета в Киевской области инициируют досрочные выборы мэра города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН депутаты Васильковского горсовета Сергей БИРЮКОВ и Богдан КОРЧИНСКИЙ.

По их словам, в Василькове на протяжении последних двух лет, с тех пор как городом руководит Сергей ИВАЩЕНКО, а в горсовет в результате пропорциональной системы попали люди, «совершенно далекие от политики, которые теперь используют депутатский статус для собственного обогащения, прежде всего выделения земли и распределения коммунального имущества», творится «беззаконие».

«Тысячелетний Васильков за свою многострадальную историю снова переживает времена разрушений, но уже не монголо-татарами и не фашистами, а своими казнокрадами», - сказал С.БИРЮКОВ.

В подтверждение своих слов он, в частности, сообщил, что в начале отопительного сезона Васильков впервые за десять последних лет не получил горячую воду, при том, что население платит за коммунальные услуги по тарифам, которые являются одними из самых высоких в области. Вместе с тем он отметил, что сейчас в суде рассматривается вопрос о необоснованности действующих тарифов, и шанс на то, что они будут отменены, «очень большой». Это может привести, по его мнению, к экономической катастрофе. То есть, в случае принятия такого судебного решения вполне реально, что с городского бюджета необходимо будет возместить населению «очень много миллионов гривен». «Этого наш бюджет может не выдержать», - сказал депутат.

С.БИРЮКОВ также сообщил о том, что горсовет поддерживает решения о передаче земель Василькова своим «коллегам», в то время как сотни горожан на свои заявления относительно выделения земельных участков получают отказ. С нарушением очередности землю также получают иногородние, иногда даже нерезиденты Украины, сказал депутат. Раздаются, по его информации, земли под коттеджное строительство в парковых зонах, стадионах, лесах, детских садиках и. т.д. Что же касается голосования в совете, то по его словам, проходит оно в закрытом от общины режиме, без обсуждения, часто пакетом, без указания адреса, где земельные участки находятся. Практика земельных аукционов в городе отсутствует, заявил С.БИРЮКОВ.

«Все усилия остановить дерибан на местном уровне наталкиваются на глухую стену замалчивания и утаивания, в т.ч. и в правоохранительных органах”, - подчеркнул С.БИРЮКОВ.

Он сообщил, что в результате деятельности нынешней власти Васильков, в частности, утратил один из исторических объектов - часть оборонных сооружений времен Киевской Руси “Дитинец”, который передан частной структуре для осуществления коммерческой деятельности.

Кроме того, как утверждает депутат, в результате “скрытых” аукционов, проведенных местными властями, община Василькова осталась без самых привлекательных объектов недвижимости. «А на последней сессии стало известно об оформлении в частную собственность дома исполкома, который находится в самом центре города», - подчеркнул С.БИРЮКОВ.

“Об отчуждении этого здания в апреле 2007 года не было известно не только общине города, об этом до этого времени не знают местные депутаты, поскольку этот вопрос не рассматривался в городском совете”, - отметил представитель оппозиции в Васильковском горсовете.

Кроме того, на пресс-конференции С.БИРЮКОВ зачитал свое заявление о добровольном сложении депутатских полномочий «в знак протеста против разбазаривания земельных ресурсов территориальной общины Василькова и непрозрачного распределения коммунального имущества городским председателем Сергеем ИВАЩЕНКО».

Он также призвал своих коллег-депутатов прислушаться к мнению своих избирателей, которые 25 ноября этого года подписали инициативу оппозиции о проведении референдума за отставку мэра города и роспуск Васильковского горсовета.

Б.КОРЧИНСКИЙ, в свою очередь, обратился к руководителям правоохранительных органов обратить внимание на «беззаконие и кричущую ситуацию, которая сложилась в Василькове». Он также сообщил, что по исполнение решения собрания граждан Василькова от 25 ноября группа оппозиционных депутатов выносит на следующее заседание сессии проект решения о досрочном прекращении полномочий Васильковского городского председателя и горсовета.

«Мы предлагаем депутатам взять на себя ответственность за то, что происходит в городе и самораспуститься, а перед этим отправить в отставку Васильковского городского председателя», - сказал Б.КОРЧИНСКИЙ.

По его информации, оппозиция также предлагает горсовету перед самороспуском внести законодательные изменения в регламент работы совета и бюджетный регламент Васильковского горсовета, чтоб следующая местная власть не продолжала политику нынешней.