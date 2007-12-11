Интернет Ассоциация Украины подаст иск относительно отмены постановления правительства о доступе к конфиденциальной информации граждан

Интернет Ассоциация Украины намерена подать иск в суд относительно отмены постановления Кабинета министров о доступе к конфиденциальной информации граждан.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил член правления Интернет Ассоциации Украины Александр ОЛЬШАНСКИЙ.

Он отметил, что сразу после вступления в силу постановления от 26 сентября 2007 г. №1169 «Об утверждении Порядка получения разрешения суда на осуществление мероприятий, которые временно ограничивают права человека, и использование полученной информации» Интернет Ассоциация направила письма в Министерство юстиции, Государственный комитет по вопросам предпринимательства, Генеральную прокуратуру, Верховный Суд, Кабинет Министров, Уполномоченному Верховной Рады по правам человека, а также Президенту, с требованиями немедленно отменить его как нарушающее права человека.

Однако инстанции, которые имели реальную возможность повлиять на ситуацию, по словам А.ОЛЬШАНСКОГО, лишь “отмахнулись от этого по принципу “рука руку моет””. В частности, от Кабмина ответ не поступил вообще, а Секретариат Президента отделался “формальной отпиской”, сказал член правления Интернет Ассоциации. По его словам, по существу, среагировала только Уполномоченный по правам человека Нина КАРПАЧЁВА, которая направила премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ представление о необходимости отмены постановления №1169. В письмах от других ведомств видится полное убеждение в законности постановления, ни один из органов государственной власти не увидел в документе нарушения конституционных прав граждан, заявил А.ОЛЬШАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что члены Интернет Ассоциации принципиально не согласны с изложенным в письмах-ответах органов государственной власти относительно законности постановления №1169. Поэтому, продолжая борьбу за законные права человека, они направили запросы в Генпрокуратуру, Минюст и Верховный Суд относительно регистрационных данных согласования проекта этого постановления Кабмина и намерены подать иск в административный суд для его отмены.

Как сообщалось, 26 сентября 2007 года Кабмин издал постановление №1169 “Об утверждении Порядка получения разрешения суда на осуществление мероприятий, временно ограничивающих права человека, и использование полученной информации”. Этот порядок определяет процедуру получения разрешения суда на негласное проникновение в жилье или другую собственность лица, применение технических средств получения информации, снятие ее с каналов связи, установки контроля за перепиской, телефонными разговорами, телеграфной и другой корреспонденцией лица, а также использование информации, полученной во время проведения этих мероприятий.

*** Интернет Ассоциация Украины объединяет более 80 предприятий и организаций, работающих в отрасли информационных технологий и телекоммуникаций.