Компания GE Water&Process Technologies начала работы по изготовлению оборудования по очистке загрязненных и засоленных вод и дальнейшем использовании на Одесском Припортовом Заводе

Компания GE Water&Process Technologies, входящая в корпорацию General Electric (США), начала работы по изготовлению оборудования по очистке загрязненных и засоленных вод и дальнейшем использовании на Одесском Припортовом Заводе. Проект выполняется по единой мембранной технологии.

Осуществляемый проект позволит в год высвободить около 4х миллионов кубических метров питьевой воды для нужд Одесской области. Этого количества достаточно для водоснабжения города на 50 тыс. человек. Данная водоочистная система обеспечит завод локальным источником производственного водоснабжения снизив риски зависимости от внешних факторов. Улучшит условия труда, исключив из производственного процесса большие количества агрессивных химических реагентов. Резко улучшит экологическую ситуацию, исключив необходимость обработки и сброса отработанных реагентов. Строительство водоочистного комплекса планируется закончить в 2009 году.

Специалистами ОПЗ был изучен мировой опыт применения подобных технологий. Наиболее интересным оказалось предложение компании Water&Process Technologies, входящую в корпорацию General Electric (США), и являющейся одним из мировых лидеров по производству современного водоочистного оборудования на основе мембранных технологий.

Современные мембранные технологии очистки позволяют использовать в качестве источника загрязненные и соленые воды (сточные воды, морскую воду) и не требующие применения агрессивных химических реагентов в процессах очистки. Так же планируется применить различные комбинации, такие как предварительная очистка на основе ультрофильтрационных технологий служащих надежным барьером для различного рода органических загрязнений.

После реализации проекта и апробации на ОПЗ этот опыт можно будет внедрять в различных отраслях промышленности в Украине.

О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES

GE Water&Process Technologies (Технологии Обработки Воды), подразделение компании General Electric, решает одни из наиболее острых проблем, обеспечивая воду для промышленного и сельскохозяйственного потребления, а также питьевую воду, уменьшая тем самым нашу зависимость от источников пресной воды. Технологии для реализации этого включают обессоливание, применение мембран, новейший метод электрической деионизации, повторное использование воды, очистку сточных вод и технологии обработки. GE Приносит огромную пользу заказчикам, повышая производительность и улучшая качество товара, снижая эксплуатационные расходы и продлевая срок службы оборудования.

Более подробная информация на сайте www.gewater.com.