Власти Киевской области поддерживают строительство компанией «Rockwool Украина» завода по производству теплоизоляционных материалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Киевской облгосадминистрации Вадим ГУРЖОС сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в ближайшие 2-3 года в Киевской области планируется строительство трех заводов по производству теплоизоматериалов: компании Ursa - в Сквирском районе, компании Knauf - в Фастовском районе и компании «Rockwool Украина» - в Барышевском районе.

«Проект Rockwool поддерживается обладминистрацией. Проект соответствует международным нормам и экологически безопасен. На сегодня мы не видим препятствий для реализации проектов», - сказал В.ГУРЖОС.

По словам генерального директора Группы Rockwool Polska Анджея КЕЛАРА, компания намерена выделить 13 млн. грн. на социальное развитие Барышевки.

Директор завода Rockwool в Украине Роман РУБЛЕВСКИЙ сообщил, что сейчас компания начала подготовку к оформлению документов на получение земельного участка площадью 37 га, который планируется взять в аренду на 49 лет с правом выкупа. Земля находится в индустриальной зоне, принадлежит к землям запаса Барышевского сельсовета и относится к землям сельскохозяйственного назначения, добавил он.

А.КЕЛАР также отметил, что объем продаж компании будет на том же уровне, что и в 2006 году. Рост продаж компании в Украине составляет 25-30% в год. Однако в этом году значительного роста объемов продаж не будет из-за выхода на рынок других компаний по производству теплоизоматериалов.

По данным специалиста по маркетингу Украина, Беларусь Rockwool Polska Ярослава ПИДЛЫПЧАКА, доля компании на украинском рынке теплоизоматериалов в 2007 году составляет около 40%, в 2006 году она составляла 42%.

Как сообщал УНИАН, Генеральным Советом Группы Rockwool International 22 мая 2007 г. было принято решение о строительстве в Украине завода минеральной ваты.

Планируемая мощность завода составит 100 тыс. тонн в год. На заводе планируется создать около 200 рабочих мест, еще столько же людей будет работать в компаниях, обеспечивающих работу завода, связанную с транспортными услугами, логистикой, охраной.

Компания намерена начать строительство завода в середине 2008 года. Инвестиции в строительство завода «с нуля» составят 115 млн. евро. Планируется, что подрядчиками строительства выступят украинские строительные компании. Окончание строительства запланировано на середину 2010 года.

Как сообщил А.КЕЛАР, продукцию, которая будет производиться на новом заводе из отечественного сырья, планируется реализовывать на украинском рынке. Она будет повторять ассортимент продукции, выпускаемой польскими заводами компании.

Справка УНИАН. Rockwool Group основана в 1937 году в Дании. Головной офис компании находится в г. Хедехузене. Сейчас теплоизоляционную продукцию выпускает 21 завод в 14 странах Европы, Северной Америки и Азии. Общее количество сотрудников составляет более 8 000 человек.

Деятельность фирмы Rockwool в Украине началась в 1997 году, с момента открытия торгового представительства Rockwool в Киеве, и продолжается по сегодняшний день.

Цели Rockwool Украина - снижение потребления энергии, охрана окружающей среды и развитие современного строительного производства.

Rockwool Украина предлагает изделия из натуральной минваты, применяемой для тепло- и звукоизоляции, а также для защиты от огня в строительстве и инженерном оборудовании.