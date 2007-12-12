Мебельщики просят АМК возбудить дело о нарушении конкуренции госкомпанией «Крона» на рынке древесины

Члены ассоциации «Меблидеревпром», объединяющей мебельные и деревообрабатывающие предприятия Украины, просят Антимонопольный комитет (АМК) Украины возбудить дело о нарушении конкурентного законодательства Государственным предприятием «Торговый дом «Крона».

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Ассоциации Сергей САГАЛЬ.

По его словам, на сегодня на рынке необработанной древесины сложилась неблагоприятная ситуация, поскольку объединение «Гослесхоз» создало государственное предприятие «Крона», которому переданы права на реализацию древесины.

По словам переработчиков, «посредническая структура» - ГП «Крона» монополизирует рынок, и у переработчиков нет возможности приобретать древесину напрямую у производителей. «Предприятие не имеет никаких конкурентов на территории Украины и единолично совершает реализацию необработанной древесины», - отметил С.САГАЛЬ.

Кроме того, отметил он, ГП «Крона» установило размер своего вознаграждения за проведение торгов в 2,5% от проданного кубометра древесины, что ведет к повышению цен на сырье, и таким образом, к подорожанию конечной продукции – мебели. «У нас нет выбора. Для того чтобы выжить, мы вынуждены будем поднимать цену», - сказал С.САГАЛЬ.

Он отметил, что такие действия Гослесхоза Украины привели к росту цен на необработанные лесоматериалы от 15 до 30%.

Представители компаний – переработчиков древесины отмечают, что создание ГП ухудшает условия работы на рынке, и некоторые из иностранных компаний намерены пересматривать свои инвестиционные планы на следующий год в сторону уменьшения.