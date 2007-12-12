Историки предлагают избрать Великим украинцем князя Владимира Великого.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил историк и политолог Игорь ЖДАНОВ.

По его словам, он вместе с друзьями-историками долго размышляли над тем, кто является самой достойной кандидатурой на эту номинацию. После дискуссии они пришли к выводу, что наибольшее влияние на развитие нашей страны имел Владимир Великий, ведь именно он ввел христианство на Руси. И.ЖДАНОВ, рассказывая о деятельности князя, привел еще ряд его выдающихся поступков.

Поэтому, по его словам, историки и решили выйти с общественной инициативой о поддержке князя: “Мы призываем всех христиан, всех украинцев голосовать за Владимира Великого”.

“Сегодня у нас очень насыщенная политическая жизнь, прошли парламентские выборы, происходит избрание премьер-министра Украины – многие люди этим проникаются, но многие уже устали от тех дрязг, интриг, грязи в украинской политике. Поэтому Украине необходим герой, обществу необходим положительный герой, обществу нужны те герои, которые объединяют, а не разъединяют Украину”, - подчеркнул он, заметив, что проект телеканала "Интер" «Великие украинцы» может стать толчком к восприятию украинских исторических фигур на “обоих берегах Днепра”.

Как известно, телеканал “Интер” в ноябре положил начало проекту «Великие украинцы», который совмещает в себе ток-шоу с интерактивным опросом телезрителей, а в межпрограммный период – опрос всех граждан Украины относительно места и роли выдающихся государственных и политических деятелей, военных, художников, ученых, спортсменов, религиозных деятелей и т. п. в национальной и мировой истории.

Программа будет выходить в сезоне 2007-2008 гг. на телеканале «Интер» в виде нескольких ток-шоу.