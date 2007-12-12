Компания ВОЛЯ запустила новый дополнительный сервис «Домашний кинозал (видео по запросу)», доступный абонентам услуги цифрового телевидения «Воля Преміум ТВ».

Пользование дополнительным сервисом «Домашний кинозал (видео по запросу)» аналогично посещению обычного кинотеатра. Существуют несколько залов, в которых идут разные фильмы. Для каждого кинозала есть расписание сеансов и анонсы будущих показов, которые доступны на сайте компании и персональном сайте абонента. Как и в кинотеатре, абоненту необходимо купить «билет», т. е. заказать просмотр фильма.

Доступ к просмотру открыт на все сеансы. Круглосуточная возможность просмотра фильма имеет неоспоримое преимущество перед привычным просмотром кино на ТВ-каналах. Кроме того, просмотр фильмов на ТВ-каналах уступает «Домашнему кинозалу» еще и в том, что имеет четкую (одноразовую) временную привязку, не дает возможности посмотреть фильм повторно в удобное время, содержит большое количество рекламных блоков и не имеет многоканального звука.

Специально для «Домашнего кинозала» была расширена полоса передачи данных, что значительно улучшило качество видео. Это особенно заметно на динамически меняющихся изображениях. Появился давно ожидаемый многими абонентами многоканальный звук, известный как домашний кинотеатр 5.1. Использование современных технологий позволяет смотреть фильм не только с привычной русской и украинской (в зависимости от наличия у дистрибьютора) звуковой дорожкой, но и оригинальным – английским, французским и др. – звуком.

Для заказа желаемого фильма абоненты компании ВОЛЯ могут воспользоваться ставшими уже привычными инструментами управления услугами: персональным сайтом абонента и интерактивным управлением услугами с помощью телефонной связи (IVR).

Регулярная стоимость заказа одного фильма на весь период демонстрации (все сеансы) – 20 грн. Доступ к фильму открывается для всех телевизоров, подключенных по одному договору. Стоит обратить внимание на то, что подбор фильмов для «Домашнего кинозала» имеет высокие критерии. Это фильмы, которые еще не демонстрировались на эфирных или кабельных ТВ-каналах, ленты, получившие на кинофестивалях высокие оценки критиков, фильмы-лауреаты премии «Оскар» или лидеры проката.

На период тестирования (который продлится ориентировочно до 26 декабря) в рабочем режиме будет проверяться система открытия доступа к кинозалам, списание оплаты за просмотр, отработка заказов. В течение тестового периода дополнительный сервис будет предоставляться в полном объеме, включая все интерактивные сервисы управления, по цене 50% от регулярной стоимости услуги.

Подробная информация об услуге доступна на сайте http://www.volia.com/nvod.

Компания ВОЛЯ – ведущий провайдер телекоммуникационных услуг, предоставляющий доступ к цифровым пакетам программ кабельного телевидения под торговой маркой Воля Преміум ТВ™ и высокоскоростной доступ к Интернет-ресурсам под торговой маркой Воля Бродбенд™. Высокая скорость Интернета – до 38 Мбит/сек без необходимости телефонной линии. Больше 100 телепрограмм, широкий выбор планов подписки на цифровые пакеты на любой вкус и возраст.

Наталья Баш

Начальник отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92

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