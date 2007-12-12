Дуэт Milos объявляет среди своих поклонников конкурс на самую романтическую историю.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН одна из участниц дуэта Оксана БРЫЗГАЛОВА.

По ее словам, конкурс начинается сегодня и продлится до марта.

Желающие принять участие в конкурсе должны прислать письмо, написанное от руки, и рассказать в нем о своем самом романтическом отдыхе. «Это может быть знакомство на отдыхе или совместная запланированная поездка, но это обязательно должно быть о любви», - сказала О.БРЫЗГАЛОВА. В конверт, кроме романтической истории, необходимо вложить совместную фотографию и обложку дебютного альбома дуэта Milos «И да, и нет».

Как отметила участница дуэта Катя КИРПАЧ, три пары, истории которых тронут сердца дуэта, поедут в Южную Грецию на остров Милос вместе с дуэтом и съемочной группой. Они смогут увидеть процесс съемки нового, 5-го по счету клипа дуэта, а возможно даже, принять в них участие. О самом конкурсе и о том, куда именно присылать письма, будет объявлено в ряде изданий.

Говоря о своих творческих планах, участницы дуэта сообщили, что намерены «сотрудничать с московским шоу-бизнесом». Они также отметили, что их новый альбом будет «ближе к ним». «Мы дали себе слово исполнять только ту музыку, которую мы чувствуем», - сказала О.БРЫЗГАЛОВА.

Обложка журнала Cosmolady, с которой улыбаются девушки из дуэта Milos, стала победителем номинации «Поющая обложка» на международном конкурсе печатных изданий «Обложка года».