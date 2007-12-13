Сельхозкомпания ”Ленд Вест компани” планирует к 2010 году построить 4 элеватора

Сельскохозяйственная компания "Ленд Вест компани" планирует к 2010 году построить четыре элеватора для хранения зерновых культур.

Об этом сообщил сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН генеральный директор компании Михаил КОРИЛКЕВИЧ.

"Мы планируем до 2010 года построить четыре элеватора мощностью по 50 тыс. т каждый, то есть, общей мощностью – 200 тыс. т", - сказал М.КОРИЛКЕВИЧ, отметив, что первый элеватор компания планирует построить через год. Он не назвал сумму инвестиций в строительство элеваторов, подчеркнув, что на эти цели будут направлены как финансы, привлеченные компанией в результате частного размещения 20% акций, так и кредитные средства.

Относительно расположения элеваторов, по словам А.КОРИЛКЕВИЧА, на сегодня окончательное решение не принято, при этом он отметил, что, скорее всего, элеваторы будут находиться в тех регионах, где сконцентрированы арендуемые компанией земли, в основном, это Ривненская и Житомирская области. Также в планах компании увеличение площади арендуемых земель через два года со 164 тыс. га до 340 тыс. га.

Кроме того, как добавил директор департамента инвестиционно-банковских услуг "Concorde Capital" (организатор проведения частного размещения 20% акций "Ленд Вест Компани" - УНИАН) Александр ОМЕЛЬЧУК, компания рассчитывает завершить 2007 год с объемом продаж 7-8 млн. долл., а в 2008 году - 46 млн. долл.

Напомним, в ходе частного размещения 20% акций в декабре 2007 года компания "Ленд Вест компани" привлекла 43 млн. долл., в результате чего ее общая капитализация достигла 215 млн. долл.

Справка УНИАН. ООО "Ленд Вест Компани" создана 3 года назад. Основным направлением деятельности является выращивание зерновых и масличных культур. На сегодня компания контролирует 164 тыс. га плодородных сельскохозяйственных земель. Основные площади сконцентрированы в Ривненской и Житомирской областях.