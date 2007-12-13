Банк «Хрещатик» совместно с компанией Bounty SCA Ukraine реализуют проект «Найцінніший скарб».

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор Bounty SCA Ukraine Татьяна БАГАЕВА, в рамках проекта работает «Открытая школа материнства», в которой беременные женщины с помощью новейших психотехнологий воспитания и достижений медицины в сфере неотологии учатся общаться со своими еще нерожденными младенцами. Занятия с женщинами и их мужьями проводят известные специалисты – психологи, акушеры, гинекологи – из Украины, России, Беларуси, а своеобразный финансовый класс – специалисты банка «Хрещатик»

Символическим началом проекта стала демонстрация мультимедийного проекта «Начало/Orgin/Початок» украинской художницы Оксаны ЧЕПЕЛИК. Возле главного офиса банка «Хрещатик» по улице Хрещатик, 8а, установлен воздушный шар диаметром 5 метров, в котором, с помощью лазерной инсталяции, появится динамическое изображение на фоне УЗИ с еще нерожденным младенцем. Каждые 1,5 секунд по сигналу, полученному по Интернету, будет чередоваться образ младенца, что будет знаменовать рождение новой жизни в Украине.

Справка УНИАН. ОАО Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года. Среди других меценатных и культурологических проектов банка «Хрещатик» есть такие, как издательство «Библиотеки банка «Хрещатик» и поддержка детского книгоиздания, реставрация и строительство религиозных сооружений, опека над детскими домами для детей с различными нарушениями здоровья и т.д.