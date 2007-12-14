В Украине на 1 ноября проведена инвентаризация 58,9% земель в пределах населенных пунктов - Госземагентство

В Украине, по состоянию на 1 ноября т.г., проинвентаризировано 4,3 млн. га земель в пределах населенных пунктов, что составляет 58,9% от общего количества земель, подлежащих инвентаризации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Государственного агентства по земельным ресурсам Украины Игорь ЯЦУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, площадь проинвентаризированных земель несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов составляет почти 7,5 млн. га.

По данным Госземагентства, инвентаризации подлежит 7,3 млн. га в пределах населенных пунктов и 1,1 млн. га земель несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по состоянию на 1 июля т.г., было проинвентаризировано 56% земель несельскохозяйственного назначения в пределах населенных пунктов, что составляет 4,1 млн. га. Площадь проинвентаризированных земель несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов составляла 7,3 млн. га или 66,1% общей площади.