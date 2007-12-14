В Киеве презентовано пособие по безопасности для украинских журналистов

В Киеве презентовали пособие по безопасности для украинских журналистов.

Четыре журналистских организации, две из которых международные: Международная федерация журналистов (МФЖ) и Шведский союз журналистов (ШСЖ), а также две украинские: Независимый медиа-профсоюз Украины и Национальный союз журналистов Украины, объединились, для того чтобы осуществить в Украине проект в сфере безопасности журналистов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор проекта, корреспондент "Репортеров без границ" в Украине и руководитель англоязычной службы новостей УНИАН Оксана РОМАНЮК.

По ее словам, в рамках этого проекта, который начался в июне 2007 года, было издано пособие по безопасности для украинских журналистов. Оно было написано как практический справочник для всех работников масс-медиа о том, как уменьшить риски в своей профессиональной деятельности.

Пособие является результатом масштабного исследования и консультаций с украинскими и международными экспертами по безопасности, журналистами, которые стали жертвами насилия, работниками правоохранительных органов, юристами, психологами. Эти исследования проводились, чтобы убедиться, что пособие максимально точно рассказывает об условиях, угрозах и путях выхода из сложного положения, которые присущи именно для Украины. Тираж пособия - 5 тысяч экземпляров.

Пособие издано при финансовой помощи Шведского агентства по международному развитию (SIDA). Часть экземпляров будет распространена бесплатно между членами НМПУ и НСЖУ, а остальные поступят в книжные магазины.

О.РОМАНЮК также рассказала, что средства от продажи пособия станут первым взносом в Фонд безопасности украинских журналистов, над созданием которого будет работать инициативная группа.

Планируется, что этот фонд будет создан в феврале 2008 года. Фонд безопасности украинских журналистов будет предоставлять консультации по вопросам безопасности, будет организовывать курсы для тех, кто выезжает в "горячие точки", будет сотрудничать в этой сфере с посольствами, международными организациями, будет оказывать медицинскую, юридическую, финансовую помощь журналистам, которые попали в беду.