Бондаренко и Каськив направили депутатское обращение к генпрокурору относительно дела о подкупе избирателей на выборах мэра Киева

Народные депутаты Украины Владимир БОНДАРЕНКО (БЮТ) и Владислав КАСЬКИВ (НУ-НС) направили депутатское обращение Генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО относительно уголовного дела о подкупе избирателей на выборах Киевского городского председателя и Киевского городского совета в 2006 г.

Об этом В.БОНДАРЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что после начала рассмотрения кассационной жалобы Виктора СПИРИДОНОВА относительно возобновления расследования по уголовному делу, касающегося фактов подкупа избирателей на местных выборах в прошлом году, Генпрокуратура возобновила уголовное дело.

“Это уникальный факт, поскольку эта же прокуратура его (уголовное дело – УНИАН) в свое время и “прикрыла”, - убежден народный депутат.

В.БОНДАРЕНКО также подчеркнул, что явление “подкупа избирателей” не было остановлено и на сегодняшний день “разрастается” и набирает масштабных объемов в Киеве.

“Этот подкуп, о котором мы говорим, он продолжается и сегодня. Эти земельные махинации, а также мы имеем документы о выплатах через выплатной центр, который есть сегодня в Киеве, только в этом году сотен миллионов гривен разным категориям граждан. И только одно требование – лояльность к ЧЕРНОВЕЦКОМУ, поддержка его политики. То есть не социальной группе – инвалидам, чернобыльцам, а конкретным персоналиям, которые берутся на учет, как лояльные к ЧЕРНОВЕЦКОМУ. То есть сегодня идет набор будущего электората с тем, чтобы зафиксировать, возможно, очередную победу, как считает ЧЕРНОВЕЦКИЙ, для него”, - сказал В.БОНДАРЕНКО.

“Учитывая это, я и народный депутат Украины КАСЬКИВ подготовили депутатское обращение к Генеральному прокурору Украины МЕДВЕДЬКО. Оно направлено туда и мы просто этим самым хотели подчеркнуть, что сегодня пристально следим за тем, что делается в Генеральной прокуратуре по данному поводу”, - проинформировал В.БОНДАРЕНКО.

По его словам, это депутатское обращение построено на аргументах, которые В.СПИРИДОНОВ изложил в своей доказательной базе, а также на собственных наблюдениях депутатов за прохождением указанного дела в разных инстанциях, в частности, в прокурорских.

В.БОНДАРЕНКО выразил надежду, что А.МЕДВЕДЬКО “будет вести себя адекватно ситуации”. А кроме того, депутаты надеются, что обращение будет иметь резонанс.

“Мы уверены, что обратит на эти аргументы внимание и Президент Украины”, - добавил В.БОНДАРЕНКО.

Присутствующий на пресс-конференции юрист Валерий КАРПУНЦОВ, который представляет интересы В.СПИРИДОНОВА, сообщил относительно перспектив рассмотрения возобновленного дела такое: “В данном деле не может применяться постановление о закрытии уголовного дела, как прецедент для того, чтобы была сделана невозможной ситуация с возбуждением нового уголовного дела. Поскольку уголовное дело закрыто не из-за отсутствия состава преступления или признаков преступления в действии каких-то лиц, а закрыто в связи с непроведением процессуальных действий следователями”.

Кроме того, даже негативное решение Верховного Суда, по его словам, не ограничивает истцов в новом обращении, предоставлении новых фактов по признакам, если такие будут обнаружены.

“Я допускаю, что будет возбуждено новое уголовное дело”, - сказал В.КАРПУНЦОВ.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября ВСУ обязал Генеральную прокуратуру предоставить материалы о возбуждении уголовного дела по факту подкупа избирателей Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ на выборах мэра Киева в 2006 году и постановления Генпрокуратуры о закрытии этого уголовного дела.

Таким образом, Верховный Суд удовлетворил ходатайство гражданина Виктора СПИРИДОНОВА по его кассационной жалобе на решение Печерского районного суда столицы и Апелляционного суда.

Адвокат В.СПИРИДОНОВА - В.КАРПУНЦОВ сообщил, что сторона просит отменить эти решения и направить на новое рассмотрение “с обязательством суда первой инстанции осуществить проверку оснований для закрытия уголовного дела».

«В материалах судебного дела вообще отсутствует постановление о возбуждении уголовного дела. Как суд первой инстанции и апелляционный давали оценку действиям следователей Генпрокуратуры?», - спросил адвокат. Как напомнил В.КАРПУНЦОВ, данное уголовное дело было возбуждено в марте 2006 года прокуратурой г. Киева по иску В.СПИРИДОНОВА, однако потом было вытребовано в Генпрокуратуру и закрыто.

В.СПИРИДОНОВ оспаривал закрытие уголовного дела в Печерском районном суде и Апелляционном суде.