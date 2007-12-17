Общественный суд Украины намерен 24 декабря начать акцию “Стоп коррупцию в земельной сфере”

Общественный суд Украины намерен с понедельника, 24 декабря, начать проведение акции “Стоп коррупцию в земельной сфере”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН общественный судья Украины Ярослав МИСЯЦ.

По его словам, участники акции будут требовать проведения служебных проверок относительно коррупции в земельной области, налаживания работы по защите граждан и остановке земельного рейдерства, расследования дел расхищения лесов в Киевской области.

“Мы еще раз обращаемся к председателю Госкомзема с требованием навести порядок в этой области, а если он не может, то мы требуем от него подать в отставку”, - заявил Я.МИСЯЦ.

По его убеждению, ситуация в земельной области угрожает национальной безопасности Украины. “Неудовлетворение людей, разрушительный ущерб экологии, который сейчас наносят должностные лица в земельной области, уничтожая леса, и полная безответственность руководства привели к тому, что мы вынуждены обращаться в европейские органы власти, чтобы остановить вакханалию, которая сейчас происходит в Украине”, - сказал он.

Я.МИСЯЦ отметил, что Общественный суд Украины также обращается к Президенту, Кабинету Министров и правоохранительным органам с требованием обратить внимание на “преступно-коррупционную ситуацию в земельной сфере и привлечь к ответственности виновных”.

Я.МИСЯЦ считает необходимым создать органы, которые будут контролировать деятельность в земельной области и реагировать на обращение граждан.

Он обвинил председателя Государственного земельного агентства Игоря ЯЦУКА в блокировании работы недавно созданной комиссии по борьбе с проявлениями коррупции в земельных отношениях. Я.МИСЯЦ отметил, что И.ЯЦУК в течение месяца не провел ни одного заседания этой комиссии, несмотря на то, что “тысячи обращений по поводу коррупции в земельной области остаются без рассмотрения”.

Он также обвинил бывшего начальника Киевского областного управления земельных ресурсов В.ПЕТРУКА в "содействии" постоянным нарушениям законодательства, связанным с мораторием на продажу земли сельскохозяйственного назначения, переводом лесного фонда в земли ”под застройку”.