ЗПУ требует предоставить Трухановому острову статус регионального ландшафтного парка вместо перестройки под Евро-2012

Зеленая партия Украины требует от городской власти Киева предоставить Трухановому острову статус регионального ландшафтного парка вместо его перестройки под Чемпионат Европы по футболу 2012 года.

Об этом заявил председатель ЗПУ Сергей КУРЫКИН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам С.КУРЫКИНА, партия выступает категорически против планов столичной власти относительно Труханового острова, в частности, против уничтожения Труханового острова под предлогом подготовки к проведению Евро-2012 путем строительства там „международного молодежного центра”.

Председатель ЗПУ заявил о начале общественной кампании по сохранению острова.

При этом С.КУРЫКИН отметил, что Труханов остров является уникальным местом для Киева как неповторимого европейского города. По его словам, это не только место отдыха киевлян, но и важнейший фактор сохранности стабильного экологического состояния всего города. “Труханов остров – это легкие Киева”, - подчеркнул лидер «зеленых».

Он также напомнил, что на этом острове насчитывается более 100 видов животных, многие из которых занесены в Красную книгу.

«Зеленые» убеждены, что в случае сохранения Труханового острова для природоохранных целей и предоставления ему статуса регионального ландшафтного парка в соответствии с Законом Украины “О природно-заповедном фонде”, появится перспектива развития на острове экологического туризма и умеренной рекреации, что не будет негативно влиять на естественное состояние и целостность экосистемы острова.

“Сейчас киевляне, фактически, поставлены городской администрацией перед выбором – либо развитие застроек на острове в продолжение обычной антиэкологической и антигуманной практики городской власти под предлогом обеспечения проведения Евро-2012, либо сохранение целостного природного ландшафта с целью улучшения экологической среды города и последующая эксплуатация ландшафтных и природных ценностей для стабильного развития города, обеспечения жизненных потребностей киевлян», - отмечают в ЗПУ.

По убеждению партии, при должном профессиональном обосновании и системном подходе к менеджменту развитие экологического туризма и умеренная рекреация являются наиболее перспективными не только для охраны ландшафта, но и для экономического стабильного развития всей экосистемы Киева.

Как сообщал УНИАН, до 2012 года столичная власть планирует создать на Трухановом острове ландшафтный парк «Международный молодежный центр».

По словам заместителя председателя столичной горгосадминистрации Виталия ЖУРАВСКОГО, работы по созданию центра планируется завершить в 2010 году. Ориентировочная площадь ММЦ будет составлять 2 га. Центр сможет вместить до 15 тыс. человек.

Предусматривается, что ММЦ будет разделен на зоны: психофизической релаксации, временного проживания, то есть палаточный городок, спортивных соревнований, административную зону, зону проведения масштабных массовых мероприятий, зону временного городка повышенной комфортности, зону экстремального отдыха и автопаркинг для трейлеров.

Согласно планам городской власти, на Трухановом острове предусматривается построить стадион и несколько спортивных площадок, гольф-клуб, оздоровительный центр и спорткомплекс, шестнадцать спальных коттеджей, коттеджи-трансформеры, домик для высоких гостей, домики-трансформеры, палаточный городок, разборную сцену на воде, дискотеку, ресторан-бар, столовую. В самом центре ММЦ будет обзорная башня и пресс-центр.

Кроме того, по информации В.ЖУРАВСКОГО, на Трухановом острове установят лазарет, домики охраны, туалеты, систему переработки отходов и автостоянку.

По данным пресс-службы КГГА, в целом этот проект стоит около 34 млн. грн.

Общая площадь Труханового острова составляет 507 га.