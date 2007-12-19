ПЗУ и экологические организации требуют принять Государственную программу по охране зубров в Украине

Партия зеленых Украины, Киевский Эколого-культурный центр и общественная организация “Экоправо-Киев” требуют разработать и принять Государственную программу по охране зубров, которая предусматривает бюджетное финансирование мероприятий по охране этих животных в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил эксперт Партии зеленых Украины Игорь КИРИЛЬЧУК сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Кроме того, сказал И.КИРИЛЬЧУК, указанные организации будут требовать разработать и утвердить Стратегию охраны зубров в Украине, проведения государственной и общественной экспертиз по учету зубров в Украине с целью выяснения их точной численности и общего состояния.

Также они считают необходимым создать во всех естественных местах проживания зубров, прежде всего в Винницкой, Сумской, Львовской областях, зоологические заказники.

В ПЗУ считают, что необходимо провести прокурорское расследование с целью выяснения причин массового уничтожения зубров в Черниговской области (была уничтожена популяция зубров в 110 голов) и наказания виновных.

Как сообщила юрист общественной организации “Экоправо-Киев” Галина ЛЕВИНА, недавно удалось прекратить коммерческий отстрел зубров. По ее словам, ОО “Экоправо-Киев” и Киевский Эколого-культурный центр подали иск в суд на Госкомлесхоз и Министерство охраны окружающей природной среды относительно незаконного отстрела зубров, и положение о селекционном отстреле зубров было отменено.

Директор Эколого-культурного центра Владимир БОРЕЙКО в свою очередь сообщил, что под видом селекционного отстрела зубров происходила незаконная охота на этих животных, которые занесены в Красную книгу. Он сообщил, что численность зубров сократилась более чем в три раза: с 680 голов в 1991 году до 190 голов в 2007 году. В.БОРЕЙКО также сообщил, что на охоту на зубров в Украину приезжают многие богатые люди из 15 стран мира. “Зубр - очень ценный трофей, а чем более редкое животное, тем больше желание у людей его подстрелить”, - сказал он. По словам В.БОРЕЙКО, во многих странах зубры уже уничтожены, они остались только в Германии, Польше, Беларуси и Украине. Однако он отметил, что в этих странах разработаны программы по охране зубров, и поэтому охотники на этих животных едут в Украину.

В ходе пресс-конференции был показан фильм о том, как немецкий бизнесмен на охоте убивает зубра.