Половина украинцев не знает ни одного украинского ученого

По результатам телефонного опроса, проведенного консорциумом «Менеджмент консалтинг групп», преобладающее большинство респондентов (46% опрошенных) не смогли назвать ни одной фамилии украинских ученых.

Телефонный опрос проводился 6-12 декабря. Опрошено 1206 граждан Украины старше 18 лет в городах Днепропетровск, Донецк, Киев, Львов, Одесса, Симферополь, Харьков. Выборка формировалась на основе квот соответственно численности взрослого населения в каждом городе.

Хуже всех знают украинских ученых одесситы (63,3%), львовяне (60,6%) и симферопольцы (58,8%).

Самым известным ученым по мнению опрошенных граждан Украины является Президент Национальной академии наук Украины Борис Патон (его фамилию указали 22,2% респондентов).

"Очевидно, благодаря длительной и плодотворной научной работе и общественно-политической деятельности Борис Евгеньевич Патон стал символом украинской науки. Однако, удручает то, что кроме Патона украинцы не смогли назвать фамилии ни одного действующего ученого", - отметил руководитель аналитической группы Консалтингового консорциума "Менеджмент консалтинг групп" Дмитрий Подтуркин.

Второе место в рейтинге популярности занял известный киевский кардиохирург - Николай Амосов (14,7%). Кстати, первую строчку в рейтинге Н.Амосов занял в городах Донецк (23%) и Симферополь (15,7%), где он подвинул на второе место Б.Патона.

Кроме того, как показал опрос, украинцы причисляют к ученым знаменитых, но не причастных к науке украинцев. Так, к списку ученых украинцы отнесли двоих авиационных конструкторов - Антонова (0,7%) и Сикорского (0,6%), а также конструктора ракет Королева (4,2%).

"Хотя эти личности и внесли неоценимый вклад в развитие техники, однако они не являются представителями науки. По нашему мнению, это показывает непонимание обществом сущности труда ученого и отсутствия общественного интереса к науке и научному труду", - говорит Дмитрий Подтуркин.

Также опрос "Менеджмент консалтинг групп" показывает, что украинцы имеют слабое представление о современной истории развития национальной науки. Совсем немного респондентов помнят В. Вернадского (3,6%), В. Глушкова (0,8%) и М. Грушевского (0,5%). Причем, если Вернадского называли жители почти всей Украины, то Грушевского – лишь более патриотично настроенные Киев (0,8%) и Львов (1,8%).

По мнению аналитика, результаты опроса свидетельствует о недостаточной активности Национальной академии Наук Украины в общественно-политических процессах. "Академия наук недостаточно активно ведет коммуникацию с обществом. В результате общество не чувствует роли науки в своей жизни, в решении проблем, волнующих каждого отдельного украинца. В современном, динамичном обществе отсутствие коммуникации означает полную потерю общественной значимости", - подчеркнул Дмитрий Подтуркин.