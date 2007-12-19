Правозащитники считают, что доклад Украины по Конвенции ООН против пыток не отображает изменений законодательства

Харьковская правозащитная группа считает, что пятый периодический доклад Украины о выполнении Конвенции ООН против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов поведения и наказания не в полной мере отображает изменения в законодательстве и практике за последние три года, поскольку был подготовлен еще в начале 2004 года и не была обновлен.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ.

По его словам, в докладе не отмечены проблемы, которые существуют в Украине в этой сфере.

Е.ЗАХАРОВ заметил, что все периодические доклады и другие подобные документы готовились государственными органами без участия общественности, не публиковались и не обсуждались. “По нашему мнению процесс отчетности государства перед контрольными институтами ООН, Совета Европы и других международных институтов обязательно должен быть публичным”, - сказал он.

Е.ЗАХАРОВ напомнил, что 8-9 мая этого года Комитет ООН против пыток рассмотрел пятый периодический доклад Украины о выполнении Конвенции ООН против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов поведения и наказания.

По словам правозащитника, контрольный механизм ООН предусматривает, что все страны-участницы Конвенции обязаны каждые четыре года отчитываться о мерах, которые должны предотвращать пытки, - менять законодательство, пересматривать практику, гуманизировать систему исполнения наказаний.

Е.ЗАХАРОВ отметил, что Комитет ООН поощряет представление не государственными правозащитными организациями комментариев к официальным докладам правительства. Он отметил, что Харьковская правозащитная группа и раньше предоставляла свои доклады о выполнении Конвенции к третьему и четвертому докладам правительства в 1997 и 2001 году.

Адвокат, координатор программ Харьковской правозащитной группы Аркадий БУЩЕНКО отметил, что в последние годы в Украине наблюдались положительные изменения и тенденции, однако продолжают вызывать обеспокоенность такие проблемы как безнаказанность в случаях применения пыток, конфликт функций прокуратуры, которая осложняет эффективное расследование случаев пыток, практика массового применения насилия в учреждениях исполнения наказаний.

“Главные недостатки украинской правовой системы - использование признаний в судопроизводстве для обоснования обвинительных приговоров. Очень распространенным явлением является произвольное лишение свободы, отсутствие жесткой системы регистрации лиц, лишенных воли, отсутствие главных гарантий от жестокого поведения, которые признаны в международной практике, а именно свободный доступ к адвокату, врачу и возможность контактировать с внешним миром, а также сообщение о правах”, - сказал он, добавив, что все эти гарантии не выполняются вовсе или выполняются очень неохотно.

По его словам, также были отмечены плохие условия содержания в местах лишения свободы.

А.БУЩЕНКО считает, что доклад Харьковской правозащитной группы значительно повлиял на выводы Комитета ООН. “Я считаю, что по многим вопросам правительство Украины не смогло предоставить аргументированный ответ и обосновать выполнение своих обязательств что касается положений Конвенции в течение пяты лет, за которые отчитывался”, - добавил он.

Советник министра внутренних дел по правам человека и гендерным вопросам Олег МАРТЫНЕНКО в свою очередь отметил, что прослеживается явная конфронтация между государственными структурами, в том числе МВД, и правозащитными организациями.

Он убежден, что взаимодействие с правозащитными организациями является единственным эффективным путем преодоления проблем относительно пыток и нечеловеческого поведения со стороны как представителей правоохранительных органов, так и любого государственного органа.