Депутат Обуховского райсовета просит Президента вмешаться в ситуацию, связанную с действиями руководства района в земельных вопросах

Депутат Обуховского районного совета Тарас ЛАМАХ обеспокоен нарушениями земельного законодательства со стороны руководства района и обратился с открытым письмом к Президенту Украины с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом он сообщил вчера на пресс-конференции в УНИАН.

По информации Т.ЛАМАХА, руководитель Обуховской районной государственной администрации бесплатно раздает землю, что называется «выделением земли», которая принадлежит общественности района и реализация которой могла бы существенно пополнить районный бюджет. При этом, по мнению Т.ЛАМАХА, в этой процедуре имеют место коррупционные и теневые схемы, так как «бесплатно эти дорогостоящие земли никто раздавать не будет». Т.ЛАМАХ заявил, что имеет доказательства нарушения законодательства со стороны главы райадминистрации и готов предоставить их компетентным органам для проведения следствия.

Т.ЛАМАХ пояснил, что он настаивал на проведении земельных аукционов как на прозрачном механизме распределения земли, однако его предложение не было поддержано руководством района.

Т.ЛАМАХ обратился с открытым письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором просит его «вмешаться в ситуацию и соответствующим Указом освободить район от председателя администрации Обуховского района Виктора ОСТРИНСКОГО… и назначить на эту должность достойного».